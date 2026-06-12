大切なペット（ニンゲン）に怪我をさせてしまった… 深く悔やむ飼い主の魔人。命を預かる覚悟、生き物を飼う責任に共感必至の“異世界飼育コミック”【書評】

大切なペット（ニンゲン）に怪我をさせてしまった… 深く悔やむ飼い主の魔人。命を預かる覚悟、生き物を飼う責任に共感必至の“異世界飼育コミック”【書評】