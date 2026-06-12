Aぇ! group＆西村拓哉、実写『おそ松さん』ついに公開で万感の思い「ハンカチは必須だと思います」
Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が12日、都内で行われた主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』初日舞台あいさつに登壇した。ついに公開された今作にそれぞれ万感の思いを口にした。
【写真】ふわふわヘアがかわいい！笑顔で手をふる西村拓哉
まず最年少の西村は「映画を発表してから1年、本当に待ちに待った公開日になっております。僕ももうすでに3回ほど見ました。何回も見たくなる作品になってますし、何回も何回も見れば見るほど面白さに気づけると思います」と自信を込め、小島は「本日公開ザンスということで、ほんとにお待たせしました」としみじみ。
「そういう意味では、ここでなんかほっとしてる自分もいますけど、逆に言うとここからもまた1つね、スタートというか。たくさんの方にこの『おそ松さん』という素敵な作品を、この映画を知っていただきたい。そして笑って、そして泣いていただきたいなと思います。皆さま、ハンカチは必須だと思いますよ」と呼びかけると佐野は「リーダーの小島くんが熱いあいさつしてたら左から『何言ってんの』って声が…（笑）」と隣にいた渡邉美穂のツッコミを暴露して笑いを誘う。
佐野は「最高の映画が完成したと思ってます。1年前のAぇ! groupのすべてが1年越しにこの映画に詰まってます。そして新体制のAぇ! groupの覚悟みたいなものをこの映画にすべて詰まってると思います」と胸を張り、「見ていただいたF6が日本中を、東京の中をジャックしてるような姿とかも映画の中で出てくるんですけど、この映画をきっかけにAぇ! groupが馬鹿みたいに売れれるように、そんな起爆剤になれるような映画だと思うので、ぜひ皆さんお力添えよろしくお願いします！」と話した。
正門は「ようやく始まりましたので、ここからまた1段階、2段階とあげていって、超ロングラン。12月いっぱいくらいまでいきましょう。夏休みはもちろん、ハロウィンを超えて冬休み、年明けて、正月くらいまでいきましょう！」と掲げ、小島も「言うのはただやからね」とうなずいた。
最後に末澤は「自信を持って最高の映画だと言えます。見ていただいた方にほんとに全力で楽しんでいただけると思いますし、聞くところによると、公開から3日間大事らしいので…（笑）そういうところも皆さんね、得意だと思いますので」と期待。「1度来られた方も何度でも何度でも楽しんでいただける作品やと思いますし、細かいところまで色々ギミックが隠されてたりもしますので、ぜひ楽しんでいただけたら」とアピールしていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
このほか、渡邉美穂、大貫勇輔、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、川村泰祐監督が参加した。
【写真】ふわふわヘアがかわいい！笑顔で手をふる西村拓哉
まず最年少の西村は「映画を発表してから1年、本当に待ちに待った公開日になっております。僕ももうすでに3回ほど見ました。何回も見たくなる作品になってますし、何回も何回も見れば見るほど面白さに気づけると思います」と自信を込め、小島は「本日公開ザンスということで、ほんとにお待たせしました」としみじみ。
佐野は「最高の映画が完成したと思ってます。1年前のAぇ! groupのすべてが1年越しにこの映画に詰まってます。そして新体制のAぇ! groupの覚悟みたいなものをこの映画にすべて詰まってると思います」と胸を張り、「見ていただいたF6が日本中を、東京の中をジャックしてるような姿とかも映画の中で出てくるんですけど、この映画をきっかけにAぇ! groupが馬鹿みたいに売れれるように、そんな起爆剤になれるような映画だと思うので、ぜひ皆さんお力添えよろしくお願いします！」と話した。
正門は「ようやく始まりましたので、ここからまた1段階、2段階とあげていって、超ロングラン。12月いっぱいくらいまでいきましょう。夏休みはもちろん、ハロウィンを超えて冬休み、年明けて、正月くらいまでいきましょう！」と掲げ、小島も「言うのはただやからね」とうなずいた。
最後に末澤は「自信を持って最高の映画だと言えます。見ていただいた方にほんとに全力で楽しんでいただけると思いますし、聞くところによると、公開から3日間大事らしいので…（笑）そういうところも皆さんね、得意だと思いますので」と期待。「1度来られた方も何度でも何度でも楽しんでいただける作品やと思いますし、細かいところまで色々ギミックが隠されてたりもしますので、ぜひ楽しんでいただけたら」とアピールしていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
このほか、渡邉美穂、大貫勇輔、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、川村泰祐監督が参加した。