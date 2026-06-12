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気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【雷雨】不安定いつまで？今週末も激しい雷雨や雹に注意｜雷雨情報 #マニアック天気 #雷 #雹」と題した動画を公開した。動画では、関東などを中心に発生している激しい雷雨の要因と、週末にかけての気象の見通しについて詳しく解説している。



松浦氏はまず、動画公開日の発雷状況に触れ、特に関東では激しい雨や大粒の雹が降るなど、大気の状態が非常に不安定になっていると指摘した。その要因として、上空およそ500ヘクトパスカルに、平年と比べて5度前後も低い強い寒気が流れ込んでいることを挙げる。さらに、下層では高気圧の縁を回る風や低気圧に向かう風によって湿った空気が運び込まれており、これらの要素が重なることで積乱雲が発達しやすい状況を作り出していると説明した。



この不安定な状態は、13日の土曜日にかけても続く見込みだ。松浦氏は発雷確率のデータを示しながら、13日はシアラインが通過するタイミングとなるため、「非常に激しい雷雨となる恐れがある」と警告する。特に北日本や関東の内陸部・山沿いで局地的に発雷確率が高まるとし、引き続き注意を呼びかけた。14日の日曜日には寒気がやや弱まるものの、別のトラフに伴う寒気が流入するため、若干不安定な状態は続くと予測している。



最後に松浦氏は、激しい雷雨から身を守るための重要なサインとして、「空が急に暗くなってきたり、冷たい風が吹いてきたり、こういったものは雷雨の前兆となる」と語った。このようなサインを感じたら、ただちに頑丈な屋内に退避するよう視聴者に強く促し、梅雨末期の気象変動に対する警戒を深める形で解説を締めくくった。