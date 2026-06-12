「衛星・空・地上一体型」炭素モニタリングの主要技術で重要な進展―中国

中国国家市場監督管理総局は11日、同局が中国国内の優れた技術力を結集し、「衛星・空・地上一体型」の温室効果ガス濃度モニタリングや排出逆解析アルゴリズムおよびモニタリング施設などの重要技術の難関攻略に成功したことを明らかにしました。高解像度の国産衛星による二酸化炭素とメタンのカラム濃度(地表から大気最上層までの濃度)と排出逆解析(大気中の物質濃度データからの排出源と排出量の解析)の主要技術を確立し、「個別の地域での二酸化炭素の通過量と風の動向をレーザーレーダーによる同時測定」という技術について、海外勢による独占状態を打破したとのことです。

研究チームは、中規模地域を対象とするレーザーレーダーによる監視施設、現場における計測と計量用IoT(モノのインターネット)装置、さらに地域と業界分野での温室効果ガス排出リストの逆解析と検証アルゴリズムの開発に成功しました。開発品は国家、省レベル行政区、工業、エネルギー、交通、住民といった各レベルと分野における温室効果ガス排出の高精度かつ迅速なモニタリングと計量に活用できるとのことです。

研究チームは、「大気成分観測規範:温室効果ガス分野」など2件の気象業界技術標準や、「板ガラス製造企業の炭素排出量算定データの計量追跡検証方法」など国際的にも先進的な3件の団体基準の起草を主導し、中国における温室効果ガス観測の規範化、炭素収支の精密な算定、排出削減効果の科学的評価などに重要な技術支援を提供しました。現在は、国や省レベル行政区の気象および環境保護部門や鉄鋼、石炭、板ガラスなどの企業で関連する研究成果の応用が進められています。（提供/CGTN Japanese）