

小泉光咲（原因は自分にある。）

小泉光咲（原因は自分にある。）が、読売テレビ新ドラマ 『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』（8月10日スタート）に出演。四坂亮翔とW主演で、教室の隅でひとり静かに過ごすBL好きぼっち男子・鈴木創を演じる。

読売テレビ新ドラマ 『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』が8月10日深夜（毎週月曜 深夜1時29分）より放送がスタートする。W主演を務めるのは、小泉光咲（原因は自分にある。）と四坂亮翔。小泉は個人として連続ドラマ初主演、四坂は連続ドラマ初主演となる。本作は、大人気BL『みなと商事コインランドリー』の椿ゆず原作、pixivで大人気を博し書籍化された青春BLだ。『修学旅行で仲良くないグループに入りました』や『25時、赤坂で』などの話題作を手掛けたクリエーターチームが集結し、新たなBL作品を生み出す。

陽キャ集団にいる芹沢をモデルにこっそりと書いていた“BL小説”が本人に読まれてしまったぼっち男子・鈴木。絶対バカにされる！と焦っていたら、予想外にベタ褒めされて…？それ以来、なにかと芹沢に絡まれ遊びに誘われるように。「なんで俺!?」と戸惑う間もなく、どんどん距離を詰められてしまい――「俺、鈴木のこと逃がすつもりないから」気づけば芹沢のペースに乗せられ…超急接近!? 鈴木の前だと様子がおかしい芹沢のストレートで甘々な激重愛が止まらないノンストップ青春ボーイズラブコメディ。

■鈴木 創（すずき はじめ）役／小泉光咲（原因は自分にある。）

鈴木はBL好きで、教室の隅でひとり静かに過ごすぼっち男子。過去のトラウマから周囲と距離を置いているが、学校一の陽キャイケメン・芹沢をモデルにした妄想BL小説が本人にバレてしまう。バカにされると思いきや猛烈に迫られ困惑しつつも、これまでにない感情の揺れを経験していく。

■芹沢 遥人（せりざわ はると）役／四坂亮翔

鈴木と同じクラスにいる、明るくて顔も性格も良い陽キャイケメン。誰とでも自然に打ち解けるコミュニケーション能力の高さを持ち、クラスの中心的存在。ある出来事をきっかけに鈴木に興味を持ち、以降は距離を一気に縮めていく。普段の余裕ある態度とは違い、鈴木の前では感情が大きく揺れ動き、不器用な一面が垣間見え、様子がおかしい。

小泉光咲（原因は自分にある。） コメント

鈴木創役を演じさせて頂きます、小泉光咲です。原作を読ませて頂き、一人一人のキャラクター性が魅力的で、友情や恋愛などの動き出すストーリーにとても青春が詰まっている作品だなと思いました。特に僕が演じる鈴木創は鈍感で初々しく、とにかく可愛いキャラクターだなと感じました。彼の気持ちの変化なども含めて上手く表現できるように頑張りたいと思います。何より芹沢遥人との掛け合いを楽しみにしていただけたら嬉しいです。

四坂亮翔 コメント

今回初めて原作を読んだ時に、登場人物たちの関係性や感情の揺れ動きにこんなにもドキドキするんだ！とすごく驚きました。僕が演じる芹沢遥人は、とにかく明るくて、いつも笑顔で、人気者で、わがままな学校一の陽キャです。僕自身とは真反対な性格の役なので、最初はどうなるんだろうと思っていましたが、これから撮影が始まり芹沢を演じていく中で、自分でも知らなかった新しい一面が見られるんじゃないかなとすごくワクワクしています。その反面、原作がある作品だからこそ、原作ファンの皆さんが持っている芹沢のイメージも大切にしながら演じていかなければいけないので、緊張もしています。その緊張感も含めてしっかり楽しみながら、気を引き締めて撮影に臨みたいと思っています！

椿ゆず（原作）コメント

実写ドラマ化、本当にありがとうございます！本作をたくさん読んでくださったみなさまのおかげです！またイラストを描いてくださったほわこ先生、担当さん、キャストの方々をはじめ、ドラマ制作陣のみなさま、すべての関係者のみなさまに改めて御礼申し上げます。『せりすず』や陽キャ友人たちの日常を実写ドラマで見られるのが、今からとても楽しみです！小説を読んでくださった方も、はじめましての方も、ぜひお楽しみに！