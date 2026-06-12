「森保監督はさすがだな」18歳で日本代表デビューの天才が町野招集に言及。遠藤離脱は…「これだけ多く怪我した僕でさえ、掛ける言葉が見つからない」
北中米ワールドカップが開幕する現地６月11日、非常に残念なニュースが飛び込んできた。日本代表のキャプテン遠藤航（リバプール）が怪我のため、北中米Ｗ杯メンバーから離脱すると発表されたのだ。遠藤はその後、Xで代表引退を表明した。
同日に行なわれた韓国対チェコ（前者が２−１で逆転勝利）で解説デビューをした山田直輝氏は、中継内で、浦和レッズと湘南ベルマーレでチームメイトだった遠藤に言及。自身は先日に35歳で引退するまで、度重なる怪我に苦しんだなか、こう語った。
「怪我だけは本当に気持ちではどうしようもならないところ。これだけ多く怪我した僕でさえ、掛ける言葉が見つからないというか...でも彼は本当強い人間なので、航の作り上げた日本を全力で応援してくれると思います」
代わって町野修斗（ボルシアMG）が招集された。町野も湘南で共にプレーした間柄だ。
「森保監督はさすがだなと思いました。航が精神的支柱であることは間違いないので、彼が土台となって全てを支えているのは間違いないですけど、町野は全てを照らす太陽になれる選手。違う形ですけど、森保監督はそういう新たな支柱を入れたんだなと、僕は２人を知っているからこそ感じます」
17歳でJリーグデビュー、18歳で日本代表に初選出され、“天才”と呼ばれた山田氏は、森保ジャパンを現地で応援するという。足を運ぶのはグループステージ最終節のスウェーデン戦からで、「勝ち上がる限り行けたらなと思っています。航が言っていたように、世界の頂を一緒に見に行けたらいいなと思っています」と力を込めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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同日に行なわれた韓国対チェコ（前者が２−１で逆転勝利）で解説デビューをした山田直輝氏は、中継内で、浦和レッズと湘南ベルマーレでチームメイトだった遠藤に言及。自身は先日に35歳で引退するまで、度重なる怪我に苦しんだなか、こう語った。
代わって町野修斗（ボルシアMG）が招集された。町野も湘南で共にプレーした間柄だ。
「森保監督はさすがだなと思いました。航が精神的支柱であることは間違いないので、彼が土台となって全てを支えているのは間違いないですけど、町野は全てを照らす太陽になれる選手。違う形ですけど、森保監督はそういう新たな支柱を入れたんだなと、僕は２人を知っているからこそ感じます」
17歳でJリーグデビュー、18歳で日本代表に初選出され、“天才”と呼ばれた山田氏は、森保ジャパンを現地で応援するという。足を運ぶのはグループステージ最終節のスウェーデン戦からで、「勝ち上がる限り行けたらなと思っています。航が言っていたように、世界の頂を一緒に見に行けたらいいなと思っています」と力を込めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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