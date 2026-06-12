「森保監督はさすがだな」18歳で日本代表デビューの天才が町野招集に言及。遠藤離脱は…「これだけ多く怪我した僕でさえ、掛ける言葉が見つからない」

「森保監督はさすがだな」18歳で日本代表デビューの天才が町野招集に言及。遠藤離脱は…「これだけ多く怪我した僕でさえ、掛ける言葉が見つからない」