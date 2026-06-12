先行上映で1億円突破の『Michael／マイケル』本日公開 幼少期を演じた12歳の新星が語る舞台裏
“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』より、幼少期のマイケルを演じた現在12歳の新星、ジュリアーノ・ヴァルディの特別インタビュー映像が到着。また、リピート鑑賞者を対象とした「熱狂のアンコール鑑賞キャンペーン」の開催が決定した。
【動画】撮影当時は9歳！ 幼少期のマイケルを演じた現在12歳のジュリアーノ・ヴァルディのインタビュー映像
本作は、父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの“創造の瞬間”、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩するひとりの人間の姿が描かれる。主演には、マイケルの実のおいであるジャファー・ジャクソンが抜てきされた。
日本公開に先駆け、6月5日より全国62の映画館でIMAX先行上映が実施された本作は、1日70回の上映回数にもかかわらず、都心部を中心に満席回が続出。日比谷、新宿、池袋の劇場は全回満席の大盛況。週末の3日間で興行収入1億320万円、24回の満席上映という驚異的な記録を達成し、最高のスタートダッシュを切った。
全世界の累世興行収入は6月11日時点で、9億ドル（約1443億円）を記録。国外では6月9日から配信が開始されたこともあり、全世界累計10億ドル突破は、日本でのヒットが大きなポイントとなる見込みだ。
そんな世界を熱狂させている本作より解禁されたのは、幼少期のマイケル・ジャクソンを演じた現在12歳の新星、ジュリアーノ・ヴァルディの特別インタビュー映像（撮影当時は9歳）。
先日開催されたジャパンプレミアでは、レッドカーペットに登場し、キレのあるダンスパフォーマンスや愛らしい人柄で多くのファンを魅了したジュリアーノは、SNSでマイケルのパフォーマンスを完全再現したダンス動画を投稿し、世界中から注目を集めてきた“天才キッズダンサー”。そんな彼がどのようにしてスクリーンの中で若き日のマイケルとなったのか、その舞台裏を明かしている。
ジュリアーノはInstagramで46万人を超えるフォロワーを持ち、マイケル・ジャクソンになりきったパフォーマンス動画で人気を集める存在。キレのあるダンスやムーンウォークを華麗に再現し、その表現力は以前から多くのマイケルファンを驚かせてきた。
映像内でジュリアーノは、「マイケルはよく知っていて、前からモノマネしていました。でも小さい頃のマイケルはあまり知らなかったので、役が決まってからたくさん勉強したんです」と振り返る。さらに、「彼を演じられるなんて夢みたいだ！」と語りながら、役作りのためにインタビュー番組や映像資料を何度も見返したことを告白。
「ダンス習得のために『ABC』などのミュージックビデオを見た。ダンスは本当に一生懸命練習した。振付師ともたくさん練習したし、家に帰ってからも練習していた」と、並々ならぬ努力の日々を明かしている。
そんなジュリアーノを支えたのが、本作で振付を担当した世界的ダンスデュオRich＋Tone。実際にマイケル・ジャクソン本人と仕事を共にし、伝説的なパフォーマンスを支えてきた彼らについて「マイケルの振付をしていたと聞いて、質問攻めにしちゃったけど、一緒に働けて光栄でした。これ以上ないってくらい最高の振付師だね」と最大級の賛辞を送る。
また、アントワーン・フークア監督に対しても、「誰にとっても完璧なロールモデル」と絶賛。「バスケットボールの動きを取り入れた二人だけの握手を作ったんだ」と撮影現場でのエピソードを披露するほか「将来また彼の映画に出られたらいいな」と語り、監督への深い信頼をのぞかせた。
さらに劇中衣装についても、「マイケル本人になった気分だった」と目を輝かせる。衣装を身にまとった瞬間、自分自身に向かって「君はマイケルだ」と言い聞かせていたことも明かしている。その姿からは、伝説的スターへの憧れだけではなく、役と真摯に向き合う俳優としての覚悟もうかがえる。
映像では、少年時代と大人時代のマイケルのダンスの違いについても分析。「少年マイケルはビートに合わせて兄弟との掛け合いが多いけど、大人のマイケルは細かな動きが多く、少し難しいね」と語るなど、9歳とは思えない鋭い観察眼も披露している。
■アンコール鑑賞キャンペーン開始
本日公開を記念して、リピート鑑賞者を対象とした「熱狂のアンコール鑑賞キャンペーン」が、本日6月12日よりスタート。鑑賞チケットを専用フォームにアップロードして応募すると、抽選で合計40名にキャスト＆プロデューサーのサイン入りポスターなど、豪華映画オリジナルグッズをプレゼントする。
応募コースは2回鑑賞した人を対象とした「早期鑑賞コース」と、3回鑑賞した人を対象とした「3回鑑賞コース」の2種類。
映画『Michael／マイケル』は、公開中。
【動画】撮影当時は9歳！ 幼少期のマイケルを演じた現在12歳のジュリアーノ・ヴァルディのインタビュー映像
本作は、父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの“創造の瞬間”、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩するひとりの人間の姿が描かれる。主演には、マイケルの実のおいであるジャファー・ジャクソンが抜てきされた。
全世界の累世興行収入は6月11日時点で、9億ドル（約1443億円）を記録。国外では6月9日から配信が開始されたこともあり、全世界累計10億ドル突破は、日本でのヒットが大きなポイントとなる見込みだ。
そんな世界を熱狂させている本作より解禁されたのは、幼少期のマイケル・ジャクソンを演じた現在12歳の新星、ジュリアーノ・ヴァルディの特別インタビュー映像（撮影当時は9歳）。
先日開催されたジャパンプレミアでは、レッドカーペットに登場し、キレのあるダンスパフォーマンスや愛らしい人柄で多くのファンを魅了したジュリアーノは、SNSでマイケルのパフォーマンスを完全再現したダンス動画を投稿し、世界中から注目を集めてきた“天才キッズダンサー”。そんな彼がどのようにしてスクリーンの中で若き日のマイケルとなったのか、その舞台裏を明かしている。
ジュリアーノはInstagramで46万人を超えるフォロワーを持ち、マイケル・ジャクソンになりきったパフォーマンス動画で人気を集める存在。キレのあるダンスやムーンウォークを華麗に再現し、その表現力は以前から多くのマイケルファンを驚かせてきた。
映像内でジュリアーノは、「マイケルはよく知っていて、前からモノマネしていました。でも小さい頃のマイケルはあまり知らなかったので、役が決まってからたくさん勉強したんです」と振り返る。さらに、「彼を演じられるなんて夢みたいだ！」と語りながら、役作りのためにインタビュー番組や映像資料を何度も見返したことを告白。
「ダンス習得のために『ABC』などのミュージックビデオを見た。ダンスは本当に一生懸命練習した。振付師ともたくさん練習したし、家に帰ってからも練習していた」と、並々ならぬ努力の日々を明かしている。
そんなジュリアーノを支えたのが、本作で振付を担当した世界的ダンスデュオRich＋Tone。実際にマイケル・ジャクソン本人と仕事を共にし、伝説的なパフォーマンスを支えてきた彼らについて「マイケルの振付をしていたと聞いて、質問攻めにしちゃったけど、一緒に働けて光栄でした。これ以上ないってくらい最高の振付師だね」と最大級の賛辞を送る。
また、アントワーン・フークア監督に対しても、「誰にとっても完璧なロールモデル」と絶賛。「バスケットボールの動きを取り入れた二人だけの握手を作ったんだ」と撮影現場でのエピソードを披露するほか「将来また彼の映画に出られたらいいな」と語り、監督への深い信頼をのぞかせた。
さらに劇中衣装についても、「マイケル本人になった気分だった」と目を輝かせる。衣装を身にまとった瞬間、自分自身に向かって「君はマイケルだ」と言い聞かせていたことも明かしている。その姿からは、伝説的スターへの憧れだけではなく、役と真摯に向き合う俳優としての覚悟もうかがえる。
映像では、少年時代と大人時代のマイケルのダンスの違いについても分析。「少年マイケルはビートに合わせて兄弟との掛け合いが多いけど、大人のマイケルは細かな動きが多く、少し難しいね」と語るなど、9歳とは思えない鋭い観察眼も披露している。
■アンコール鑑賞キャンペーン開始
本日公開を記念して、リピート鑑賞者を対象とした「熱狂のアンコール鑑賞キャンペーン」が、本日6月12日よりスタート。鑑賞チケットを専用フォームにアップロードして応募すると、抽選で合計40名にキャスト＆プロデューサーのサイン入りポスターなど、豪華映画オリジナルグッズをプレゼントする。
応募コースは2回鑑賞した人を対象とした「早期鑑賞コース」と、3回鑑賞した人を対象とした「3回鑑賞コース」の2種類。
映画『Michael／マイケル』は、公開中。