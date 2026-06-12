ブラッド・ピット主演最新作『ハート・オブ・ビースト』が、2026年9月25日（金）に全世界同時公開されることが決定した。あわせてティザー予告が全世界同時解禁されている。

本作は、大自然アラスカの奥地を舞台に、退役軍人とその愛犬が、互いを支え合いながら「生きて、マイホームに還る」ために歩みを進める感動ドラマ。人間を寄せ付けない“魔の領域”ハート・オブ・ビーストに取り残された一人と一匹の、言葉を超えた信頼関係と生きる希望が描かれる。

ブラッド・ピットが演じるのは、アラスカの奥地で、心と体に傷を負った退役軍用偵察犬オーディンとともに「生きて還る道」を探し続ける退役軍人ジェームズ。『F1®／エフワン』（2025）に続く主演映画最新作となる。共演には、『セッション』（2014）で第87回アカデミー賞助演男優賞に輝いたJ・K・シモンズ、アンナ・ラムが名を連ねる。

監督を務めるのは、『フューリー』（2014）のデヴィッド・エアー。アメリカ海軍への従軍経験を持ち、リアリティある描写と緊張感あふれるアクション演出で知られるエアーにとって、ピットとは第二次世界大戦下の戦車部隊を描いた『フューリー』以来、約12年ぶりの再タッグとなる。

製作陣にも強力な布陣が集結した。『セッション』『ラ・ラ・ランド』（2017）のデイミアン・チャゼルが製作総指揮・製作として参加するほか、「メイズ・ランナー」シリーズや「トワイライト」シリーズのマーティン・ボーウィン、ブラッド・ピット自身も製作に名を連ねる。脚本はキャメロン・アレクサンダーが手がけた。

解禁されたティザー予告では、退役軍人ジェームズと、戦争のトラウマによるPTSDを抱え、義足でたくましく生きる退役軍用偵察犬オーディンの姿が映し出される。アラスカ上空を飛行中、突如としてアクシデントに見舞われたジェームズを救ったのは、同乗していたオーディンだった。しかし、ふたりは墜落した機体とともにアラスカの奥地へ完全に取り残されてしまう。

激流、断崖、野生動物──容赦なく牙をむく大自然の中で、傷を抱えた一人と一匹は寄り添い、支え合いながら過酷な運命に立ち向かう。果たして彼らは、生きて“マイホーム”に還ることができるのか。

映画『ハート・オブ・ビースト』は2026年9月25日（金）全世界同時公開。