オープニングセレモニーに5000人参加「ASPAC新潟大会」開幕、ギネス世界記録にも挑戦【新潟】
アジア太平洋地域の青年会議所メンバーが集う国際会議が新潟市で始まり、11日にオープニングセレモニーが開かれました。
11日夜、新潟市の朱鷺メッセで開かれたオープニングセレモニー。『ASPAC新潟大会』は国際青年会議所が主催する国際会議で、会場には約50の国と地域から5000人が集まりました。佐渡を拠点に活動する太鼓芸能集団『鼓童』のパフォーマンスなどで開幕に花を添えました。
■花角英世知事
「世界各地の若きリーダーの皆様に国や文化を越えて語り合う、未来への希望を形にしていただくことを心から期待している。」
セレモニー後には、酒樽31個を一斉に鏡開きするギネス世界記録にも挑戦し、見事認定されました。
11日夜、新潟市の朱鷺メッセで開かれたオープニングセレモニー。『ASPAC新潟大会』は国際青年会議所が主催する国際会議で、会場には約50の国と地域から5000人が集まりました。佐渡を拠点に活動する太鼓芸能集団『鼓童』のパフォーマンスなどで開幕に花を添えました。
■花角英世知事
「世界各地の若きリーダーの皆様に国や文化を越えて語り合う、未来への希望を形にしていただくことを心から期待している。」
セレモニー後には、酒樽31個を一斉に鏡開きするギネス世界記録にも挑戦し、見事認定されました。