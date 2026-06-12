SEVENTEEN新ユニット「V8」、“退廃的なムード”に釘付け！新ALのコンセプトフォト公開

SEVENTEENのディエイトとバーノンの“青春の痕跡”が公開された。

SEVENTEENの新ユニット「V8」として活動するディエイトとバーノンは6月11日、公式SNSを通じて、29日にリリースされる1stミニアルバム『V8』のコンセプトフォトとコンセプトフィルムを公開した。

【写真】V8、圧巻オーラ「原動力はCARAT」

最初に公開されたコンセプトフォトには、青春の痕跡が色濃く刻まれている。「RATS NEST」というバージョン名の通り、無秩序で混沌とした状況や、生き残るためにもがいてきた軌跡、そして複雑で揺れ動く青春の姿が表現されている。

写真には、荒々しく入り組んだ空間を背景に、ディエイトとバーノンの生々しいエネルギーが収められており、目を引く。未熟な青春の勢いを思わせる自然体な姿がそのまま映し出されている。不安定で危うさを感じさせながらも、若き日の自由奔放さと情熱を感じさせる内容だ。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）バーノン（左）とディエイト

ディエイトとバーノンによるユニット「V8」は、1stミニアルバムを通じて、Pharrell Williams、BUMZU、KIRARA、Mechatok、Dylan Bradyら国内外の著名プロデューサーたちとタッグを組み、期待を高めている。

また、アルバム発売後の7月11日・12日には、京畿道・高陽（コヤン）を皮切りに単独公演を開催する予定だ。

◇バーノン プロフィール

1998年2月18日生まれ。本名ハンソル・バーノン・チェ（韓国名チェ・ハンソル）。韓国とアメリカのハーフ。ミドルネームの“バーノン”はフランス系アメリカ人である母方のファミリーネームからとったもので、これがそのまま活動名となっている。SEVENTEENのHIPHOPチームに所属しており、デビュー当初から「全盛期のレオナルド・ディカプリオに激似」とそのビジュアルが話題を呼んだ。

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。