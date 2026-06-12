5人組アイドルグループ「月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか…」（ツキアト）の公式サイトが11日に更新され、10月に活動を終了すると発表した。

「大切なお知らせ」とし「月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか…は、2026年10月17日(土)に品川THE GRAND HALLにて開催するワンマンライブをもちまして、グループとしての活動を終了することとなりました」と発表。「これまで応援してくださったファンの皆さま、支えてくださった関係者の皆さまへ、心より感謝申し上げます」とした上で「残された活動期間は限られておりますが、これまでの感謝を一つひとつのステージに込めながら、

最後の日まで全力で活動してまいります」などとつづられている。

またメンバー5人からのコメントも寄せられている。活動終了とともに全員が所属事務所を退所すると報告するとともに、最後までの応援を呼びかけている。

同グループは2021年に、月面着陸という偉業を成し遂げた人々に続く、偉業を成し遂げるアイドルになることをコンセプトに6人組アイドルグループ「月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか…」として結成・デビューした。25年に現在のグループ名に改名している。