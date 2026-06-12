ヒカルさんのyoutubeで「48歳でこのスタイルはすごい!?」と話題沸騰のYumico。このスタイルをつくっているのが、骨格レベルから体型が変わり、女性らしいメリハリボディになれる「ユミコア」。なかでも、とくに簡単で、早く結果が出るものだけを集めたベスト版書籍『ユミコアで−10歳ボディを手に入れる 』 が発売されています。今回は、そのなかから夏に向けてボディラインを変えたい人がまず最初に気をつけることを紹介していきます。

監修：理学療法士・Mizuho

57kgって太ってるよね？

「57kg」と聞いて、どんなスタイルを思い浮かべましたか？

数字だけを見て、「太いな……」と思ったかもしれません。

はい、上の写真の私がそうです。

みなさん、私の体重を聞くとビックリされます。

「もとからきれいでスタイルがいいんでしょ？」なんて言われることもありますが、全然そんなことはありません。むしろ、もともと骨太で、太りやすい寸胴体型……。

ヨガもジムも、運動なんてなーんにもやったことがない、若いのにおばさん体型の30代でした。（30代の頃の写真は次のページ）

でも、背骨をほぐして、姿勢を整えたら、やせてない（というか、太りました）のに、こんなメリハリボディになりました！ スタイルがいいかどうかって、体重じゃなくて、姿勢なんです。

そもそも姿勢が悪いと、スタイルがすごくいい人でもキレイには見えません。

試しに、次の写真を見てみてください。

どちらも私ですが、姿勢だけでパッと見の印象が全然違いませんか？

姿勢が悪いと骨格がゆがんで太りやすくなるだけではなく、実際以上に太って見えたり、老けて見えたりしてしまいます。そのうえ、呼吸が浅くなる、血行が悪くなる、代謝が悪くなるなど、健康面にもよくありません。

特に、骨盤の前に寄りかかるように立っている人や、肩が前に出て巻き肩になっている人、首が前に出ている人は、要注意！

・骨盤の前に寄りかかるように立つ → 骨盤が歪んでいて、脚太い、お尻が垂れる

・肩が前に出て巻き肩になっている人 → なで肩、二の腕が太い、胸が垂れる

・首が前に出ている → 顔が大きくなる、首が短くて太い

姿勢が悪いことで、こんな体型になってしまっていないでしょうか？

ユミコアは、土台となる骨を動かして、骨格を変えていくメソッドです。

背骨をはじめ、体のなかで要となる骨や関節を正しい位置に戻すことで、骨格が本来の位置に戻り、姿勢がよくなり、体も使いやすくなります。すると、正しい位置で体を動かすことができるため、歪みや痛み、部分太りなどが解消され、自然とスタイルもよくなります。

けれど、ほとんどの人は、日頃の体の動かし方のクセによって、悪い姿勢のまま、体が固まってしまっています。

骨の周りの筋膜や筋肉が癒着していて、骨を動かすことができないので、骨格を正しい位置に戻すことができないのです。

ですから、まずは骨や関節の周りをほぐして柔くすることが大切です。

骨を動かしやすくしてから、正しい姿勢、正しい体の使い方をして、その位置を体に覚えさせていくことです。

正しい姿勢がとれていれば骨格は美しくなり、脂肪のつき方も変わります。

5kg太って、それが下腹や背中、脚の太さになるのは嫌ですが、バストとお尻がプルンッ！ とボリュームアップするのであれば、全然いいですよね？

体重を減らすよりも、骨格と太り方を変えて、美しいスタイルを手に入れましょう！

『ユミコアで−10歳ボディを手に入れる』では、スタイルが悪くなってしまう原因やきれいにやせるための知識を多数紹介しています。どんな体型の人でもYumicoのように理想的なボディに変わるほぐし方＆エクササイズのほか、生活習慣、日常動作のコツを写真つきでわかりやすく紹介しています。食事制限はなし！ 体重を減らさなくても（むしろ増えても！）、正しい知識さえあれば、誰でも何歳からでも、理想的なボディラインを手に入れられますよ。

監修：Mizuho

理学療法士・ユミコアトレーナー

国体選手だった祖父、父の影響で幼少期にスピードスケートを始め、大学まで競技に没頭。選手時代の経験から、ケガをしない体の使い方を学ぶために理学療法士の免許を取得。8年間スポーツ分野を中心に理学療法士として活動。ユミコアと出会い、トレーナーの道へ。病院勤務の経験もあり、理学療法士としての深い知識に基づいた効率的な体のつかい方、骨盤底筋の機能改善、姿勢矯正、産前産後のケアを得意とする人気トレーナー。

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