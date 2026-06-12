スポニチ

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　ナイターで開催される玉野競輪のG3「車輪疾駆の風々杯」が11日、幕を開けた。きょう12日の2日目は7〜12Rで二次予選が行われる。注目レースは12Rだ。また1〜3Rではガールズケイリンの予選2走目を実施する。

　中国勢が強力なラインを形成した。初日に突っ張り先行をして押し切った青木が再びパワー駆けで別線撃破へ。キレ鋭い三宅が援護して差し脚を伸ばして地元ワンツー。単騎でもタテ脚鋭い西村の強襲には警戒。大屋は地元勢を追走して直線伸びて。村上が果敢に駆ければ岡村の浮上も。

　＜1＞大屋健司　地元。

　＜2＞栗山俊介　感じは悪くない。自分で。

　＜3＞岡村潤　村上君。

　＜4＞村上直久　脚を使わずに駆けられたのが良かった。最後はちょっとバタバタしていた。自力。

　＜5＞青木瑞樹　カカリ切らなかった。感触はいつも通り。1着を取れたのはうれしい。自力勝負。

　＜6＞小沼良　南関。

　＜7＞西村光太　自分の中では張りながら出ていっているので、スピードの乗りは悪くなかった。自分で。

　＜8＞松尾信太郎　シューズのインソールを変えて終始余裕があった。栗山君。

　＜9＞三宅達也　徳島勢のおかげです。僕は付いていただけで、脚を使っていなかったので。青木君。