ナイターで開催される玉野競輪のG3「車輪疾駆の風々杯」が11日、幕を開けた。きょう12日の2日目は7〜12Rで二次予選が行われる。注目レースは12Rだ。また1〜3Rではガールズケイリンの予選2走目を実施する。

中国勢が強力なラインを形成した。初日に突っ張り先行をして押し切った青木が再びパワー駆けで別線撃破へ。キレ鋭い三宅が援護して差し脚を伸ばして地元ワンツー。単騎でもタテ脚鋭い西村の強襲には警戒。大屋は地元勢を追走して直線伸びて。村上が果敢に駆ければ岡村の浮上も。

＜1＞大屋健司 地元。

＜2＞栗山俊介 感じは悪くない。自分で。

＜3＞岡村潤 村上君。

＜4＞村上直久 脚を使わずに駆けられたのが良かった。最後はちょっとバタバタしていた。自力。

＜5＞青木瑞樹 カカリ切らなかった。感触はいつも通り。1着を取れたのはうれしい。自力勝負。

＜6＞小沼良 南関。

＜7＞西村光太 自分の中では張りながら出ていっているので、スピードの乗りは悪くなかった。自分で。

＜8＞松尾信太郎 シューズのインソールを変えて終始余裕があった。栗山君。

＜9＞三宅達也 徳島勢のおかげです。僕は付いていただけで、脚を使っていなかったので。青木君。