【背徳お姉さんの誘惑に君は勝てるか？】 【廻れ猫魂カフェ】 6月12日配信開始

「背徳お姉さんの誘惑に君は勝てるか？」

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viviONは出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミックとして、なごかつ氏の「背徳お姉さんの誘惑に君は勝てるか？」と浅美裕子氏の「廻れ猫魂カフェ」を6月12日より各電子書籍ストアで配信する。

背徳お姉さんの誘惑に君は勝てるか？

【あらすじ】

「たぁくん 大学デビューしちゃおーぜぃ」

憧れの美大に入学し、期待に胸を膨らませるタイヨウ。だが彼の隣人は、綺麗だけど自堕落な先輩・ミハルだった。真面目さを気に入られたタイヨウは、ミハルから数々の誘惑を仕掛けられる日々を送ることに！

果たしてタイヨウは、この甘い罠に打ち勝てるのか――！？

理性を試される、背徳的日常ラブコメ！

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廻れ猫魂カフェ

「廻れ猫魂カフェ」

【あらすじ】

ここは、とある場所にひっそりと佇む喫茶店。

たどり着く「人間」には、ある共通点がある。

「猫」に愛情を注ぐ者、寂しさを抱える者、そして、時には憎む者…

そんな様々な思いを抱えた人間が、猫（かれ）らに会いたいと「猫また道場」を探した時に辿り着く場所――。

一人目のお客様は、父を亡くし、母に捨てられた一人の少年。

厳しい祖母に育てられ、その祖母も亡くなった今、

祖母の傍らにいてくれた愛猫「茶々丸」に会いたいと迷い込んできた様子。

どうやら喫茶店に迷い込んだことで、彼の知らなかった真実がみえてきたようで――？

猫と人が廻り紡ぐストーリー。

「猫魂カフェ」のマスターが優しくお出迎えします。

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