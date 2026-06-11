ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 雨上がりに咲き誇るハスの花 中国雲南省臨滄市 雨上がりに咲き誇るハスの花 中国雲南省臨滄市 雨上がりに咲き誇るハスの花 中国雲南省臨滄市 2026年6月11日 23時46分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２日、雲南省臨滄市雲県の池に咲くハスの花。（臨滄＝新華社配信／沈仕春） 【新華社臨滄6月11日】中国雲南省臨滄市雲県で、雨に濡れたハスの花と葉が鮮やかさを増し、みずみずしい姿を見せた。２日、雲南省臨滄市雲県の池に咲くハスの花。（臨滄＝新華社配信／沈仕春）２日、雲南省臨滄市雲県の池で開花を待つハスのつぼみ。（臨滄＝新華社配信／趙桂萍）２日、雲南省臨滄市雲県の池で開花を待つハスのつぼみ。（臨滄＝新華社配信／趙桂萍）３日、雲南省臨滄市雲県の池で開花した双頭蓮。（臨滄＝新華社配信／沈冬魚）２日、雲南省臨滄市雲県の池に咲くハスの花。（臨滄＝新華社配信／沈仕春）２日、雲南省臨滄市雲県の池で開花を待つハスのつぼみ。（臨滄＝新華社配信／趙桂萍）３日、雲南省臨滄市雲県の池で開花した双頭蓮。（臨滄＝新華社配信／沈冬魚）２日、雲南省臨滄市雲県の池で開花を待つハスのつぼみ。（臨滄＝新華社配信／趙桂萍）２日、雲南省臨滄市雲県の池に咲くハスの花。（臨滄＝新華社配信／沈仕春）２日、雲南省臨滄市雲県の池に咲くハスの花。（臨滄＝新華社配信／沈仕春） リンクをコピーする みんなの感想は？