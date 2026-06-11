俳優の佐々木希（38）が10日、Instagramを更新。ベッドでの無防備な姿や、素肌があらわになったシースルーのワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。

【映像】佐々木希のベッドでの無防備な姿（動画あり）

2017年4月にお笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建と結婚し、7歳の長男と3歳の長女を育てている佐々木。Instagramでは仕事のオフショットをはじめ、豪勢な手料理の数々や子どものために編んだニット帽など、母としての顔も見せてきた。

ベッドでの無防備な姿に反響

2026年6月10日の更新では、9日に発売された10年ぶりとなるカレンダー『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』のオフショットを公開。無防備なベッドでの動画や、素肌があらわになった白や黒のワンピース姿を披露している。

「『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』というタイトルということで、普段のグラフィック撮影のお仕事ではなかなかない、目線ありのショットだけだったので新鮮で。たくさんのすてきな衣装とヘアメイクをしていただいて、信頼、安心できるスタッフの方々のお陰で、リラックスして撮影することが出来ました」とコメント。

オフショットの数々にファンからは、「ほんとに母なの？ずっと可愛くて、綺麗で憧れです」「これが人妻か…」「い！いいんですか！」「脚が細すぎるので心配です」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）