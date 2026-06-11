6月11日（木）に放送された『徹子の部屋』には、木村多江が出演。黒柳徹子との意外な“つながり”を告白する場面があった。

【映像】黒柳徹子と「お見合いの話があった」徹子本人も知らなかった衝撃の事実…“夫候補”は人気女優の親戚だった

日本を代表するテノール歌手・奥田良三さんが親戚だという木村。

「良三おじさまは、私のひいおばあちゃまの弟なんです。（昭和音楽大学の）学長で、私もそこの学校に行っていたんです」と明かすと、黒柳は「私もお仕事ご一緒したことがあって。素晴らしい声の方」と当時を懐かしんだ。

奥田良三さんは黒柳の父・黒柳守綱さんとも親交があったようで、黒柳は「うちの父はN響のコンサートマスターでバイオリンを弾いていましたから、ご一緒にお仕事したと思います」と振り返る。

そんななか、木村は先日海外に住む「良三おじさまの弟」とたまたま会ったエピソードを切りだした。

その男性は黒柳と同世代だそうで、木村が番組で黒柳に会うことを言っていなかったにもかかわらず、向こうから突然「黒柳徹子さんは知っているかい？」と尋ねてきたという。木村が「もちろん。今度お会いします」と答えたところ、男性の口から「実はお見合いの話があったんだ」と衝撃の事実を明かされたとのこと。

これには黒柳も「えっ!? 私と!?」と声を上げて驚き！

「たぶん良三おじさんと徹子さんのお父様の中で、そういう（お見合いの）お話になったんじゃないか」と木村は推測。まさかの過去が明らかになった黒柳は、「本当に!? えーそうなの!?」とただただ唖然としていた。

木村が「もしかしてお見合いしていたら、親戚になってたかもしれない」と笑いながら話すと、黒柳も「あなたのおばあさんぐらいになってたかも」と笑顔で答え、「すごいね。不思議ですよね。ちょっと知らなかった」と、時空を超えた不思議な縁に終始驚き続けていた。