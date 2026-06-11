歌手の浜崎あゆみさんが6月10日、自身のインスタグラムを更新。ステージ上でのパフォーマンス写真を投稿し、ファンへ向けたメッセージを添えて近況を報告しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「しんどい時こそ笑ってみる」「いつかそれが本当の笑顔になる日は必ず来る」 ステージ写真と共に綴る





投稿には、深い青色の照明に包まれた舞台で右腕を高く掲げ、笑顔を見せる浜崎さんの姿が収められています。



白を基調とした、膨らんだ袖とビーズの装飾が施された衣装に白い帽子を合わせ、首元に輝くジュエリーをまとった華やかな装いでステージに立っています。







写真に添えられたメッセージでは、「しんどい時こそ笑ってみる。無理やりにでも笑ってみる」と記し、さらに「いつかそれが本当の笑顔になる日は必ず来る」と続けて、前向きな言葉をファンへ届けました。



この投稿にファンからは、「ayuちゃんがそう言うならきっと本当の笑顔に変わると信じられるよ」「上手く笑えない日もあるけど、不器用にでも口角少しでも上げてたら、きっと本当の笑顔になれるよね」「ひとりの笑顔がたくさんの人を救う笑顔になっていく だから私も笑おうと思う」など、共感と同調のコメントが寄せられています。







また、「しんどい時こそ笑顔で あゆさんの言葉にいつも救われてるよ」「乗り越えられそうにない痛みは分け合って生きていこう」「あゆちゃんが疲れたとき辛い時、TA（ファンの愛称）みんなの笑顔で癒します」といった、温かいエールの声も多数上がっています。

【担当：芸能情報ステーション】