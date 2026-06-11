「一生物のデジタルタトゥー」人気声優、女性問題を謝罪「全て私の無責任な行動」「夫婦間で話し合いを行い」
声優や演出家として活動する伊藤マサミさんは6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。一部SNSで拡散されていた女性とのトラブルに関する投稿を受け、謝罪文を公表しました。
【投稿】伊藤マサミ、謝罪文全文
今回の騒動は、伊藤さんと女性ファンの密会をうかがわせるメッセージのスクリーンショットが、SNS上でスクープされたことが発端となり波紋が広がりました。
コメントでは「本人も悪いけど、晒した女も悪い」「家族間でお話して、解決されたのであれば良かったです」「瀬名泉の声は世界で唯一貴方だけです。どうか頑張って」といった声がある一方で、「一生物のデジタルタトゥーになってしまいましたね」「担当キャラクターのことを二度と口にできないように降板してほしい」「これがキャラを私物化してファンと寝た40代男性の謝罪の文章」など、厳しい批判や落胆の声も多数寄せられています。
舞原さんは「この度は、主人の無自覚な行動により多くの方々を不快な気持ちにさせてしまい、大変申し訳ございません。また、お相手の方にも軽率な行動を取りご迷惑をお掛けして申し訳ありません」と謝罪。「この件に関しては夫婦間で話し合いをしており、本人からの謝罪を受けております。夫として、父親として、劇団主宰として、今後責任を全うすることを約束いたしました」と説明しました。さらに「また、図々しいお願いかとは思いますが、我が家には小さい子供達もおりますため何卒ご配慮いただけますと幸いです」と呼び掛けています。
(文:五六七 八千代)
【投稿】伊藤マサミ、謝罪文全文
「全て私の無責任な行動」と謝罪伊藤さんは「私、伊藤マサミに関してのSNS（X旧Twitter）における投稿について」と題した謝罪文の画像を掲載。「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます」「今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです」と謝罪しました。さらに「夫婦間で話し合いを行い、妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました」と夫婦で話し合いをしたことを明かし、「再び家族と皆様の信頼を取り戻せるよう誠心誠意努めてまいります」とつづっています。
コメントでは「本人も悪いけど、晒した女も悪い」「家族間でお話して、解決されたのであれば良かったです」「瀬名泉の声は世界で唯一貴方だけです。どうか頑張って」といった声がある一方で、「一生物のデジタルタトゥーになってしまいましたね」「担当キャラクターのことを二度と口にできないように降板してほしい」「これがキャラを私物化してファンと寝た40代男性の謝罪の文章」など、厳しい批判や落胆の声も多数寄せられています。
妻・舞原鈴さんも謝罪へ同日、伊藤さんの妻で俳優や声優として活動する舞原鈴さんも、「夫、伊藤マサミに関してのSNS（Ｘ旧Twitter）における投稿について」と題した謝罪文を公開しました。
舞原さんは「この度は、主人の無自覚な行動により多くの方々を不快な気持ちにさせてしまい、大変申し訳ございません。また、お相手の方にも軽率な行動を取りご迷惑をお掛けして申し訳ありません」と謝罪。「この件に関しては夫婦間で話し合いをしており、本人からの謝罪を受けております。夫として、父親として、劇団主宰として、今後責任を全うすることを約束いたしました」と説明しました。さらに「また、図々しいお願いかとは思いますが、我が家には小さい子供達もおりますため何卒ご配慮いただけますと幸いです」と呼び掛けています。
(文:五六七 八千代)