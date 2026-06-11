水戸DF板倉健太が契約更新!! プロ2年目は全試合出場「この半年間はとても意味のある時間だった」
水戸ホーリーホックは11日、DF板倉健太(23)と来季の契約を更新したと発表した。
板倉はプロ2年目の今季、J1百年構想リーグ全試合に出場した。クラブを通じて「自分自身としても、水戸ホーリーホックとしても初めてのJ1の舞台で、とても苦しいシーズンとなりました。しかし、この半年間はとても意味のある時間だったと感じています。通用した部分、通用しなかった部分が明確になり、個人としてもクラブとしてもさらに強くなれるきっかけを得ることができました」と総括。続けて以下のようにコメントしている。
「2026-27シーズンは、試合内容だけでなく結果にもこだわり、J1に定着できる強いチームを目指して戦っていきます。そして、自分自身も昨年からたくさんの素晴らしい経験と成長の機会をいただいています。その感謝の気持ちとともに、このクラブの力になり結果を残す責任があると感じています。もっともっと成長し、個人としても結果を残しクラブに貢献できるよう頑張ります」
「ファン・サポーターの皆さん、いつも熱い声援をありがとうございます。これからも良いときも悪いときもあると思いますが、皆さんの声援が大きな力になっています。引き続き応援よろしくお願いします!」
板倉はプロ2年目の今季、J1百年構想リーグ全試合に出場した。クラブを通じて「自分自身としても、水戸ホーリーホックとしても初めてのJ1の舞台で、とても苦しいシーズンとなりました。しかし、この半年間はとても意味のある時間だったと感じています。通用した部分、通用しなかった部分が明確になり、個人としてもクラブとしてもさらに強くなれるきっかけを得ることができました」と総括。続けて以下のようにコメントしている。
「ファン・サポーターの皆さん、いつも熱い声援をありがとうございます。これからも良いときも悪いときもあると思いますが、皆さんの声援が大きな力になっています。引き続き応援よろしくお願いします!」