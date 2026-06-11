2026年6月10日、中国のSNS・微博（ウェイボー）で、日本の動物園の「物思いにふけるゴリラ」が紹介されてトレンドワード入りするなど注目を集めた。

微博を運営する新浪の情報アカウント「新浪熱点」は10日、「最近、名古屋市の東山動物園で人気のゴリラ『キヨマサ』が、園内の片隅に座り、悩み事でもあるかのようにじっと考え込む様子が撮影され、その動画がネット上で急速に拡散した」と伝えた。

また、キヨマサが「物思いにふける」前にパートナーのメスとけんかになり、住処（すみか）から追い出される場面も目撃されていたことを紹介し、ネットユーザーの間ではその関連性を指摘する声が上がっているとした。

この件について、中国のネットユーザーの多くは、キヨマサの物思いにふける表情を夫婦関係と結びつけてユーモラスにコメントした。「なんで結婚なんてしたんだろうと考えてるんじゃないか」「離婚すべきか考え中」「分かれるべきかどうか、それが問題だ」といった声が相次ぎ、「俺たちと全く同じだ」と自分自身に重ねる投稿も目立った。

一方、ゴリラの知性に感心するコメントも多く寄せられ、「ヒト科はやっぱり賢い、目に知性がにじみ出ている」「あの大きな頭で何か深いことを考えているに違いない」「表情が人間とほぼ変わらない」「動物も進化し続けているんだな」などの書き込みが並んだ。

このほか「早く奥さんに謝れ」「謝らないから悩むんだ」など、素直な謝罪を勧めるユーザーもいた。（編集・翻訳/川尻）