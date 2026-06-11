デザインが変化

トヨタのインド法人は2026年6月4日、現地で生産している3列シートMPV（マルチ・パーパス・ビークル）「イノーバクリスタ」を改良したと発表しました。

イノーバは、2004年にトヨタが始めた新興国向け世界戦略車「IMV（Innovative International Multipurpose Vehicle)」プロジェクトの一環として開発されたMPVです。

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車名は国によってまちまちですが、インドでは2005年に初代がデビュー。2013年に2代目、2020年に3代目となる際、クリスタのサブネームが加わり、現在に至っています。

ボディサイズは全長4735mm×全幅1830mm×全高1795mm、ホイールベース2750mm。サイズ感としてはトヨタのSUV「ハリアー」に近く、シートレイアウトは2-2-3の7人乗りまたは2-3-3の8人乗りが設定されています。

パワートレインは最高出力150馬力、最大トルク343Nｍを発生する2.4リッターディーゼルエンジンに5速MTを組み合わせたFWD（前輪駆動）です。ATや4WDの設定はありません。

今回の改良では、フェイスリフトをはじめ内外装デザインを一部変更しました。フロントグリルはシルバーの横基調デザインを採用するとともに、フレームを太くすることで存在感を高めました。また、バンパーに装着されているシルバーガーニッシュのデザインも見直され、従来モデルよりも上質な印象を強めています。

インテリアでは、インパネなどに採用される加飾パネルの色調が変更されました。従来のシルバー系からブロンズ系へと改められ、ブラックとブラウンを基調とした室内空間にさらなる上質感を与えています。

また、ワイヤレス充電器が装備されるなど、利便性の向上が図られたのも今回の特徴です。

装備内容や価格帯に応じて、グレードは廉価順に「GX」「GX＋」「VX」「ZX」の4種類。ボディカラーはホワイト、ブラック、パール、ブロンズ、シルバーの全5色から選択できます。

価格は197万2000ルピー（約330万円）からとなっています。