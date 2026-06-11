【ENCORE】乃木坂46新キャプテンの菅原咲月「私は絶対、人生終わるまであの景色を忘れないんだろうな」林瑠奈＆瀬戸口心月と『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY2を振り返る

【ENCORE】林瑠奈・菅原咲月・瀬戸口心月による『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY2

ライブのセットリストとともに、アーティスト本人がライブをトークで振り返る、新しいカタチのポッドキャスト『ENCORE』に乃木坂46が登場。“振り返りトーク”では、林瑠奈・菅原咲月・瀬戸口心月が5月20日開催の『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY2の“ライブのアツさ”を熱弁する。

■林瑠奈が“歌い繋ぐ”良さを、瀬戸口心月からは「白米様」裏話が飛び出すバースデーライブ2日目

『ENCORE』にて『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY2（5月20日公演）の振り返りトークを担当したのは、林瑠奈・菅原咲月・瀬戸口心月の3名だ。

同公演では、梅澤美波からバトンを引き継ぐかたちで4代目キャプテンに就任した菅原。「ファンの皆さんの熱量もそうですけど、私たちの気持ち的にも、今までのライブの中でも上位の熱さでした！」とライブのオープニングから、その熱量の高さを実感したという。

瀬戸口は、自身が白米様軍団として登場した「白米様」の裏話を明かすと、「嫉妬の権利」「魚たちのLOVE SONG」へと続く寸劇ブロックについて、菅原が「皆さんめちゃくちゃ笑ってくださってホッとしました。東京ドームが温かかったです」と嬉しそうに続けた。

ライブ後半、ストーリーテラーとして登場した瀬戸口は「本番では皆さんがいらっしゃるから、より気持ちが乗って…」とその瞬間を大切に思い返しながら心境を語り、「そこから繋がる『君の名は希望』。染みたなぁ、こらえちゃいました、涙を」と続けた菅原。さらに、林は「2021年、4期生がいちばん後輩だった時“歌い繋ぐ”みたいなのをやったんですね。それ以降、全員で歌うことが増えた気がして。良かったね、今回」と後輩ふたりへ優しい笑顔を向けながら満足そうに語った。

また、本編ラストの話題におよぶと、林が「2日目は『未来に向かって喋りたい』と言ってて、それがちゃんと伝わるのはすごい」と5期生・池田瑛紗のMCを絶賛。菅原も「思いましたね。いまだに同期がそういう瞬間になっているっていうのを見るのがグッときちゃって、『頼もしいな、同期は』って思っちゃいますね」と応えた。

キャプテン就任を発表した時の気持ちを改めて問われた菅原は「皆さんが温かすぎて…温かすぎて声が詰まるって、こういうことなんだなって思いました」と吐露。「この日は（菅原）咲月さんに不安をかけないように頑張ろうと思ってやっていました」という瀬戸口の健気な気持ちを受け、菅原は「私は絶対、人生終わるまであの景色を忘れないんだろうなと思います」と力強く告げた。

TEXT BY フジジュン

■【ENCORE】林瑠奈・菅原咲月・瀬戸口心月による『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY2

■ライブの熱量を再び！セットリストプレイリストを公開中

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■セットリスト

『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY2

2026.05.20＠東京ドーム

乃木坂46 SETLIST

00.Overture

01.制服のマネキン

02.チャンスは平等

03.夏のFree & Easy

04.スカイダイビング

05.太陽ノック

06.Wilderness world

07.命は美しい

08.Actually…

09.インフルエンサー

10.誰よりそばにいたい

11.私のために 誰かのために

12.Rewindあの日

13.悲しみの忘れ方

14-a.ロマンスのスタート

14-b.白米様

14-c.嫉妬の権利

14-d.魚たちのLOVE SONG

14-e.あらかじめ語られるロマンス

15.I see…

16.裸足でSummer

17.不道徳な夏

18.真夏日よ

19.君の名は希望

20.人は夢を二度見る

21.ごめんねFingers crossed

22.おひとりさま天国

23.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？

[ENCORE]

01.指望遠鏡

02.ダンケシェーン

03.キャラバンは眠らない

04.乃木坂の詩

■『ENCORE』にて乃木坂46初の東京ドーム3デイズ全公演を振り返り！

◎『ENCORE』とは？

ライブのセットリストとともにアーティスト本人がライブをトークで振り返る、新しいカタチのポッドキャストとして立ち上がった『ENCORE』。アーティストが全身全霊で臨んだライブを深く理解できるコンテンツとして注目される（※アーティスト本人のトークはSpotifyでのみ公開中）。

『ENCORE』Spotify

https://open.spotify.com/show/5aU84fSDKjYAxUBaA0Hp5N?si=08b596651e214135

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◎乃木坂46初の東京ドーム3デイズ全公演振り返り！

【乃木坂46『ENCORE』紹介記事は下記日程にて公開予定】

6/10（水）17:00公開…DAY1

6/12（金）17:00…DAY3