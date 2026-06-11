【月額オプション「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」】 6月10日～開始 月額：1,500円

ソニーネットワークコミュニケーションズが提供する高速光回線サービス「NURO（ニューロ） 光」は、月額オプション「PlayStation 5（以下、PS5）デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」の提供を6月10日より開始した。月額1,500円。

「PS5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供するPS5をリースで手軽に楽しめるプラン「PS5 for NURO」をリニューアルしたもの。3年間の契約継続期間（※1）において、これまで月額1,780円で提供されていた利用料金が月額1,500円へと値下げされるとともに、提供機器が「PS5 デジタル・エディション 日本語専用」に変更される。

さらに、リニューアルにあわせて、公式サイトから「NURO 光」と本オプションを新規で同時に申し込んだ人を対象に、光回線の月額基本料金から3年間毎月520円を割引する「NURO 光 PS5特典」の提供を開始。これにより、実質月額980円で「PS5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」を利用できる。

加えて、PS5に関連した賞品が抽選で当たるキャンペーンが7月19日まで実施される。

（※1）契約期間終了後は、PS5のリース継続か、買取、機器を返却のうえ解約のいずれかを選択することが可能です。契約期間満了前に解約された場合は、残債金額の支払いが必要です。その際、買取を選択される場合は、残債金額に加えて端末購入代金が別途必要です。

月額オプション「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」

提供開始日：6月10日～

【表組み例】

対象プランおよび申し込み条件

オプション 提供機器 月額料金 変更後 PS5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO PS5 デジタル・エディション 日本語専用 1,500円 変更前 PS5 for NURO (A) PS5 2,020円 変更前 PS5 デジタル・エディション for NURO (A) PS5 デジタル・エディション 1,780円

・公式サイトから新規で申し込んだ方が対象

・戸建て向けプラン：「NURO 光 One」および「NURO 光」

・集合住宅向けプラン：「NURO 光（マンション）」

「NURO 光 PS5特典」について

・公式サイトの特典専用ページから「NURO 光」およびオプションサービス「PS5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」を新規で同時に申し込んだ人を対象に、光回線の月額基本料金から3年間毎月520円を割引するキャンペーンが実施される。これによりオプションの月額料金が実質980円で利用可能となる。

・基本工事費最大49,500円が実質無料。

・他社サービスから「NURO 光」への乗り換え時に発生する契約解除料・工事費残債等を最大60,000円還元する特典なども適用。

□特典専用ページ

※ 特典は予告なく変更・終了する場合があります。

※ 別途、契約事務手数料や基本工事費等の諸費用が発生します。

※ 基本工事費および棟設備利用手数料はプランによって異なります。プランおよび特典の詳細は公式サイトをご参照ください。



「NURO 光」PS5オプションリリースキャンペーン

期間：6月10日～7月19日

内容：期間中、「PS5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」を申し込んだ人を対象に、賞品を抽選でプレゼント。

□キャンペーン詳細ページ

【対象（1）】「NURO 光」を新規で申し込んだ人

応募条件：公式サイトから「NURO 光」と「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」を新規で同時に申し込み

【賞品】

（1） PlayStation Portal リモートプレーヤー：3名

（2） DualSense ワイヤレスコントローラー（リズム ブルー）：10名

（3） シリコーンポーチ「DUALSHOCK」：20名

【対象（2）】「NURO 光」を利用中の人

応募条件：「NURO 光 マイページ」より新規で「PS5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」を申し込む

【賞品】

・シリコーンポーチ「PlayStation」：30名

※ "PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。