Def Tech・Microに執行猶予付き有罪判決 乾燥大麻所持やコカイン使用
乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「Def Tech（デフテック）」のMicro（マイクロ）こと西宮佑騎被告（45）に東京地裁は11日、拘禁刑2年、執行猶予4年（求刑拘禁刑2年）の判決を言い渡した。同日、共同通信が伝えた。
【写真】復活ライブ時のDef Tech
判決によると、西宮被告は2月2日に東京都渋谷区の自宅で乾燥大麻3.517グラムを所持したほか、千葉県内を走行中の車内で同日ごろ、コカインなどを使用した。
Def TechはShen（シェン）、Micro（マイクロ）による2人組ユニット。2003年結成。東京出身のMicroとハワイ出身のShenとの“ジャワイアン・レゲエ”として人気を集めた。
（情報提供：共同通信社）
【写真】復活ライブ時のDef Tech
判決によると、西宮被告は2月2日に東京都渋谷区の自宅で乾燥大麻3.517グラムを所持したほか、千葉県内を走行中の車内で同日ごろ、コカインなどを使用した。
Def TechはShen（シェン）、Micro（マイクロ）による2人組ユニット。2003年結成。東京出身のMicroとハワイ出身のShenとの“ジャワイアン・レゲエ”として人気を集めた。
（情報提供：共同通信社）