上白石萌音、“美肌”際立つオフショル＆深スリットドレス着こなし 報道陣に“神対応”も見せる【Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』】
新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、きのう10日ときょう11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催中。2日目となる11日、開催直前の会場でグリーンカーペットが開催され、上白石萌音が登場した。
【全身ショット】くびれがきゅっ！真っ赤なオフショルドレスで登場した上白石萌音
シンプルながらもオフショルダーと深いスリットのデザインが個性的な真っ赤なドレスで登場。美肌に赤いチークとリップを合わせ、笑顔で報道時に対応し、「手を振りますか？」など気づかい。ハートマークを、というオーダーにも応えながら、美しいたたずまいを見せた。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとしてミセスが立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS
【全身ショット】くびれがきゅっ！真っ赤なオフショルドレスで登場した上白石萌音
シンプルながらもオフショルダーと深いスリットのデザインが個性的な真っ赤なドレスで登場。美肌に赤いチークとリップを合わせ、笑顔で報道時に対応し、「手を振りますか？」など気づかい。ハートマークを、というオーダーにも応えながら、美しいたたずまいを見せた。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
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