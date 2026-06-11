韓国メディア「メディアペン」（ウェブ版）が2026年6月11日、米マイナーリーグで打撃好調な韓国出身キム・ヘソン内野手（27）について、「3Aでは物足りない」と報じた。

4打数3安打で打率は.293から.323に上昇

米国2年目のキムは、今季マイナーリーグで開幕を迎えた。大リーグ昇格を目指す中、ムーキー・ベッツ内野手（33）が右脇腹を痛め負傷者リスト入りしたのに伴い、4月6日に大リーグに昇格した。

ユーティリティプレイヤーとして活躍していたが、エンリケ・ヘルナンデス選手（34）が、5月28日に「左脇腹の肉離れ」で負傷者リスト入りしたことに伴い、球団はサンティアゴ・エスピナル内野手（31）と大リーグ契約を結んで昇格させ、代わりにキムがマイナー落ちとなった。

キムは今季、大リーグで43試合に出場して打率.259、1本塁打、11打点、5盗塁。出塁率と長打率を合わせたOPSは.651を記録している。

現在、ドジャース傘下の3Aでプレーするキムは、11日（日本時間）に行われた試合に「8番・ショート」でスタメン出場し、4打数3安打2打点を記録した。打率を.293から.323に上げ、大リーグ再昇格に向け課題の打撃でアピールした。

キムの早期大リーグ再昇格を期待する韓国メディアは、キムのパフォーマンスを速報。「メディアペン」は「キム・ヘソンが3安打の猛打、3Aでは物足りない」とのタイトルで記事化した。

「キム・ヘソンにとって3Aの舞台は狭すぎる」

記事では「キム・ヘソンにとって、3Aの舞台は狭すぎるようだ。ドジャース傘下の3Aチームでプレーしているキム・ヘソンが、またも3安打を放った。8番・遊撃手として先発出場し、4打数3安打2打点1得点1盗塁の活躍を見せた。キム・ヘソンは8日の試合でも3安打を放っており、2試合ぶりに3安打を記録し、絶好調の打撃を誇示した」と称賛した。

「ニュース1」（ウェブ版）は、「マイナーリーグでプレー中のキム・ヘソンが、猛打を放ち、大リーグ復帰に向け、実力を見せつけた」と報じた。

同メディアによると、右足首の手術明けで出遅れているトミー・エドマン選手（31）はこの日、3Aの同じ試合に「2番・セカンド」でスタメン出場し、4打数無安打1三振だったという。