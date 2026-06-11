Omoinotake、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期主題歌「FLASHBULB」「花束」 配信リリース日決定｜フェスシーンでも存在感

島根県出身のピアノ・トリオバンドのOmoinotake（オモイノタケ）の新曲「FLASHBULB」「花束」の配信リリース日とジャケットデザインが公開された。「FLASHBULB」は7月2日（木）、「花束」は7月22日（水）にそれぞれ配信リリースされる。

「FLASHBULB」は、 TVアニメ『花ざかりの君たちへ』 第2期オープニングテーマに描き下ろされた楽曲。瞬間的な光のような青春時代の煌めき、「君」がいるからこそ輝き出す日々の情景や感情を、駆け出したくなるようなサウンドにのせて歌った。

エンディングテーマ「花束」は、日に日に大きくなっていく秘めた恋心、「友達」で居続けるために、打ち明けることのできない心の葛藤を歌ったミッドチューンとなっている。

本アニメは、7月1日（水）より順次放送開始となる。

なお、Omoinotakeは今秋にMajor 3rd Albumをリリース予定。さらにそのアルバムを携え、海外3都市を含む全14公演の『Omoinotake ONE MAN TOUR 2026』を開催する。ツアーチケット（国内公演）は現在各プレイガイドにて先行受付中。アルバムの詳細は後日発表予定となっている。

また、8月8日（土）〜11日（火）に茨城・国営ひたち海浜公園にて開催される『LuckyFes’（ラッキーフェス）26』や、9月19日（土）〜20日（日）に岐阜県中津川公園内特設ステージで開催される『中津川 WILD WOOD（ワイルド ウッド）2026』への出演などが決まっており、フェスシーンでの存在感も高まっている。

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニングテーマ：Omoinotake「FLASHBULB」7月2日（木）Digital ReleasePre-save／Pre-add：https://omoinotake.lnk.to/O8ZiBO

Omoinotake「FLASHBULB」

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期エンディングテーマ：Omoinotake「花束」7月22日（水）Digital ReleasePre-save／Pre-add：https://omoinotake.lnk.to/joTrXg

【ライブ情報】

Omoinotake「花束」

「Omoinotake ONE MAN TOUR 2026」2026年9月27日（日）新潟 りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館・劇場2026年10月3日（土）宮城 仙台電力ホール2026年10月9日（金）Hong Kong TIDES2026年10月11日（日）Taipei Zepp New Taipei2026年10月17日（土）Seoul Gonggam Centre2026年10月23日（金）大阪 NHK大阪ホール2026年10月25日（日）福岡 福岡国際会議場メインホール2026年11月3日（火・祝）愛媛 松山市総合コミュニティセンター・キャメリアホール2026年11月6日（金）東京 Shibuya LOVEZ2026年11月8日（日）北海道 共済ホール2026年11月27日（金）愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール2026年11月29日（日）広島 広島JMSアステールプラザ 大ホール2026年12月10日（木）島根 出雲市民会館2026年12月11日（金）鳥取 米子市公会堂

◆各プレイガイド先行（抽選）受付中 ※国内公演のみ【ぴあ】https://w.pia.jp/t/omoinotake-tour26/【e+】https://eplus.jp/omoinotake-tour26/【ローチケ】https://l-tike.com/omoinotake-tour26/

※11月6日（金）東京公演は先行予定枚数終了につき、受付対象外※1人1公演につき4枚まで申し込み可能※先着順ではなく抽選制※受付期間、入金期間などはプレイガイドごとに異なるため、詳細は各プレイガイドの受付サイトにて確認