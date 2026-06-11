タイプロ出身・岩崎琉斗“Luvto”、所属事務所がマネジメント終了を報告 「心身の回復を最優先に考えた結果」
オーディション番組『timelesz project』（タイプロ）の元候補生、Luvtoこと岩崎琉斗の所属事務所DREAM PASSPORTが11日、公式サイトを更新。岩崎のマネジメントを終了することを発表した。
【写真】ハットを被り… 妖艶な視線を送る岩崎琉斗
サイトでは「Luvto（岩崎琉斗）マネージメント終了のお知らせ」と書き出し「Luvto（岩崎琉斗）は、体調不良の申し出以降、療養を続けながら活動してまいりましたが、当初予定していた活動の実施が難しい状況が続いておりました」と報告。「本人を交え、今後の活動について慎重に協議を重ねてまいりましたが、現在の体調を踏まえ、今後の芸能活動の継続は難しいとの結論に至りました」と伝えた。
「弊社といたしましても、本人の意思を尊重し、何よりも心身の回復を最優先に考えた結果、マネジメント業務および活動支援を終了することとなりましたので、ご報告申し上げます」とし「これまで温かく応援してくださったファンの皆様、そして支えてくださった関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」と謝意を示した。
「突然のお知らせとなりましたことを深くお詫び申し上げるとともに、今後は本人が穏やかな環境の中で療養に専念できますよう、温かく見守っていただけますと幸いです。なお、弊社によるサポート開始以前より開設・運営されていたYouTubeチャンネルおよびファンクラブの今後の運営につきましては、本人からのご案内があるまで今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。今後とも変わらぬご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
【写真】ハットを被り… 妖艶な視線を送る岩崎琉斗
サイトでは「Luvto（岩崎琉斗）マネージメント終了のお知らせ」と書き出し「Luvto（岩崎琉斗）は、体調不良の申し出以降、療養を続けながら活動してまいりましたが、当初予定していた活動の実施が難しい状況が続いておりました」と報告。「本人を交え、今後の活動について慎重に協議を重ねてまいりましたが、現在の体調を踏まえ、今後の芸能活動の継続は難しいとの結論に至りました」と伝えた。
「突然のお知らせとなりましたことを深くお詫び申し上げるとともに、今後は本人が穏やかな環境の中で療養に専念できますよう、温かく見守っていただけますと幸いです。なお、弊社によるサポート開始以前より開設・運営されていたYouTubeチャンネルおよびファンクラブの今後の運営につきましては、本人からのご案内があるまで今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。今後とも変わらぬご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。