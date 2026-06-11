ジェシーの“小顔＆脚長”ぶりに驚きの声！スポーティーコーデをさらりと着こなし「何頭身なのまじで…」「二次元超えてきてる」「なんて美しいの」「ふわふわオン眉かわいい」

【写真】ジェシー×アンダーアーマーの新ビジュアル／過去ビジュアル

アンダーアーマーの公式SNSが更新。ジェシー（SixTONES）を起用した新ビジュアルが公開され、注目を集めている。

■アンダーアーマーのウェアをまとったジェシー

アンダーアーマーは「自らと向き合いながら、小さな変化を積み重ねていく JESSE。アンダーアーマーのニュースタイルとともに描く、彼のストーリー。」とコメントし、3枚の写真を投稿した。

公開されたビジュアルでは、ジェシーがライトグレーのブルゾンにダークカラーのトップスとワイドパンツを合わせたスポーティーな着こなしを披露。建物のスタイリッシュな外壁を背景に、クールな表情を見せている。

足元を大きく見せたローアングルショットでは、ジェシーの長い手脚がより強調され、抜群のスタイルが印象的。壁にもたれかかる全身ショットでは、小顔ぶりとすらりとしたシルエットが目を引く。

また、顔にぐっと寄ったアップショットでは、シャープなまなざしが印象的。スポーティーな装いながらも洗練された雰囲気を漂わせている。

SNSでは「何頭身なのまじで…」「二次元超えてきてる」「かっこ良すぎる」「顔小さい」「なんて美しいの」「ふわふわオン眉かわいい」「どれもさらっと完璧に着こなしてかっこいい」といった声が寄せられている。

なお、アンダーアーマーの公式サイトでは、ジェシーの着用アイテム紹介に加え、ジェシーがウィメンズコーデを提案する動画も公開されている。