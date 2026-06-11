BIGBANG、ワールドツアー日本公演は11月より4大ドームで開催 全10公演
今年デビュー20周年を迎えるBIGBANGが、ワールドツアー『BIGBANG 2026 WORLD TOUR』の日程を発表。日本公演は11月27日の大阪・京セラドーム大阪を皮切りに、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、東京・東京ドーム、福岡・みずほPayPayドーム福岡の全国4都市10公演が決定した。
【ライブ写真】象徴的な5本線をバックに…ステージに再集結したBIGBANG
2017年に開催された『LAST DANCE TOUR』以来、約9年ぶりとなる待望のワールドツアー。8月のソウル公演を皮切りに、アジア・北米・ヨーロッパ・オセアニアなど世界各地19都市31公演が行われる。
現地時間4月12日・19日には米国カリフォルニア州インディオで開催された世界最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」に出演。圧巻のライブパフォーマンスを披露し、激しい花火とともに登場したメンバーは、圧倒的な存在感とカリスマ性で世界中の観客を魅了した。
ツアー情報はリニューアルされた日本公式ファンクラブサイトで発信される。
◼️ BIGBANG 2026 WORLD TOUR
【大阪】
2026年11月27日(金) 京セラドーム大阪
2026年11月28日(土) 京セラドーム大阪
2026年11月29日(日) 京セラドーム大阪
【名古屋】
2026年12月5日(土) バンテリンドーム ナゴヤ
2026年12月6日(日) バンテリンドーム ナゴヤ
【東京】
2026年12月13日(日) 東京ドーム
2026年12月14日(月) 東京ドーム
2026年12月15日(火) 東京ドーム
【福岡】
2026年12月26日(土) みずほPayPayドーム福岡
2026年12月27日(日) みずほPayPayドーム福岡
【ライブ写真】象徴的な5本線をバックに…ステージに再集結したBIGBANG
2017年に開催された『LAST DANCE TOUR』以来、約9年ぶりとなる待望のワールドツアー。8月のソウル公演を皮切りに、アジア・北米・ヨーロッパ・オセアニアなど世界各地19都市31公演が行われる。
ツアー情報はリニューアルされた日本公式ファンクラブサイトで発信される。
◼️ BIGBANG 2026 WORLD TOUR
【大阪】
2026年11月27日(金) 京セラドーム大阪
2026年11月28日(土) 京セラドーム大阪
2026年11月29日(日) 京セラドーム大阪
【名古屋】
2026年12月5日(土) バンテリンドーム ナゴヤ
2026年12月6日(日) バンテリンドーム ナゴヤ
【東京】
2026年12月13日(日) 東京ドーム
2026年12月14日(月) 東京ドーム
2026年12月15日(火) 東京ドーム
【福岡】
2026年12月26日(土) みずほPayPayドーム福岡
2026年12月27日(日) みずほPayPayドーム福岡