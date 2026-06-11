3児の母・川崎希、唐揚げ・エビ餃子・にんじんシリシリなどの弁当公開「栄養バランスも良さそう」「参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの川崎希が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKB3児のママタレ「弁当箱大きくて満足度高そう」唐揚げ・餃子などボリューム満点弁当
「お弁当作り」とコメントを添え、にんじんシリシリを調理する様子を投稿した川崎。その後「出来た〜」と完成した弁当の写真も披露。ごはんにほうれん草の胡麻和え、にんじんシリシリ、エビ餃子、唐揚げが詰められた彩り豊かなもので「家庭菜園するようになってから プチトマト好きになってたから トマト入れたらよかった」とつづっている。
この投稿には「お弁当おいしそう」「彩りが綺麗」「栄養バランスも良さそう」「弁当箱大きくて満足度高そう」「手作りなのが素敵」「参考になる」「愛情たっぷりのお弁当」などの反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB3児のママタレ「弁当箱大きくて満足度高そう」唐揚げ・餃子などボリューム満点弁当
◆川崎希、手作り弁当を公開
「お弁当作り」とコメントを添え、にんじんシリシリを調理する様子を投稿した川崎。その後「出来た〜」と完成した弁当の写真も披露。ごはんにほうれん草の胡麻和え、にんじんシリシリ、エビ餃子、唐揚げが詰められた彩り豊かなもので「家庭菜園するようになってから プチトマト好きになってたから トマト入れたらよかった」とつづっている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿には「お弁当おいしそう」「彩りが綺麗」「栄養バランスも良さそう」「弁当箱大きくて満足度高そう」「手作りなのが素敵」「参考になる」「愛情たっぷりのお弁当」などの反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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