ファーストサマーウイカ「もう無理やな」 “破天荒”容赦なきマイペースなエピソードに驚きと爆笑
タレントのファーストサマーウイカ（36）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜』（後9：00）に出演。行列に並ぶ日本の文化を巡り、家族を置き去りにして帰宅したという、ウイカらしい破天荒で共感を呼ぶエピソードを披露した。
【動画】整形疑惑を真っ向否定、ファーストサマーウイカの幼少期〜現在までの変遷
この日の番組では、前回に引き続き「世界から見た日本ってどんな国？大激論SP」と題し、海外と日本の文化の違いをテーマにスタジオトークを展開。その中で、日本独特の「行列に並ぶ文化」が議題に上がった。
外国人女性ゲストや、スペシャルゲストとして出演したHey! Say! JUMPの山田涼介らが「行列には並ばない」と口を揃える中、ウイカは自身のプライベートでの体験談を告白。家族で人気のラーメン店を訪れ、行列に並んでいた時のことだったという。
ウイカは、列に並び始めてわずか5分ほど経った段階で、早くも「もう無理やな」と限界を迎えてしまったと当時を回顧。なんと、そのまま行列を離脱すると、近くにあった焼きそば店へ1人でふらりと入り、焼きそばを堪能したという。さらに驚くべきことに、まだラーメン店の行列に並んでいる家族を現場に残したまま、自身だけ先に帰宅してしまったと明かした。ウイカの容赦なきマイペースなエピソードに、スタジオは驚きと爆笑に包まれ、大いに盛り上がっていた。
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この日の番組では、前回に引き続き「世界から見た日本ってどんな国？大激論SP」と題し、海外と日本の文化の違いをテーマにスタジオトークを展開。その中で、日本独特の「行列に並ぶ文化」が議題に上がった。
ウイカは、列に並び始めてわずか5分ほど経った段階で、早くも「もう無理やな」と限界を迎えてしまったと当時を回顧。なんと、そのまま行列を離脱すると、近くにあった焼きそば店へ1人でふらりと入り、焼きそばを堪能したという。さらに驚くべきことに、まだラーメン店の行列に並んでいる家族を現場に残したまま、自身だけ先に帰宅してしまったと明かした。ウイカの容赦なきマイペースなエピソードに、スタジオは驚きと爆笑に包まれ、大いに盛り上がっていた。