＜義妹、援助は平等に！？＞実家が太い義妹。マイホームへの資金援助でトラブルの予感【第1話まんが】
私（ナミエ、40代）は夫（ヒサシ、40代）と2人の子どもとの4人暮らし。実家は比較的近くにあり、隣県には弟（ケイタ、30代）家族が住んでいます。私と弟は淡泊なきょうだい関係ですが、仲が悪いわけではありません。私たち家族と弟家族が会うのは年末などで実家に集まるときだけ。そのため私は弟の奥さん（義妹、ユウ、30代）や甥（ヒカル、小2）とあまり親しくないです。まさかその義妹について弟から相談されるとは思っていませんでした。
義妹の実家は裕福な家庭ゆえ、義妹夫婦にそれなりの金額で援助できるのでしょう。義妹はいわゆる「実家が太い」人なのです。義妹は私立の中高一貫校の出身で、大学で弟と知り合いました。うちとはそもそも生活レベルが違うのです。
弟とは不仲というわけではありませんが、年に数回顔を合わせ、実家の用事などがあれば連絡を取り合う程度の距離感です。その弟が私に電話で相談してくるなんてよほど悩んだのでしょう。力になってあげたいけどすぐにいい案が浮かびません。
めずらしく電話してきた弟は、親からの援助をめぐって夫婦で揉めていると相談してきました。
義妹は実家が裕福で、節目にもらうお祝い金もそれなりの金額を出してもらっているようです。義妹は自分の親からもらうお金とうちの親からもらうお金を同じ金額にしたいようですが、うちの両親にそんな余裕はありません。
弟は義妹との価値観の違いに戸惑いながらも、普段の夫婦関係は良好だと説明します。ただ、このままだと実家と疎遠になるかもしれないとも言ってきたのです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
義妹の実家は裕福な家庭ゆえ、義妹夫婦にそれなりの金額で援助できるのでしょう。義妹はいわゆる「実家が太い」人なのです。義妹は私立の中高一貫校の出身で、大学で弟と知り合いました。うちとはそもそも生活レベルが違うのです。
弟とは不仲というわけではありませんが、年に数回顔を合わせ、実家の用事などがあれば連絡を取り合う程度の距離感です。その弟が私に電話で相談してくるなんてよほど悩んだのでしょう。力になってあげたいけどすぐにいい案が浮かびません。
めずらしく電話してきた弟は、親からの援助をめぐって夫婦で揉めていると相談してきました。
義妹は実家が裕福で、節目にもらうお祝い金もそれなりの金額を出してもらっているようです。義妹は自分の親からもらうお金とうちの親からもらうお金を同じ金額にしたいようですが、うちの両親にそんな余裕はありません。
弟は義妹との価値観の違いに戸惑いながらも、普段の夫婦関係は良好だと説明します。ただ、このままだと実家と疎遠になるかもしれないとも言ってきたのです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび