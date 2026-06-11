インターネットの動画配信が当たり前になった今、急速に姿を消しつつあるのが街のレンタルショップです。かつてDVDやCDレンタルを中心に展開してきたTSUTAYAが置かれた状況も例外ではありません。

【写真を見る】あのTSUTAYAの新戦略 脱レンタル！ネット時代に挑む“新たな体験と交流の場“

迫られるビジネスモデルの転換。TSUTAYAの変革の現場を追いました。

サブスク時代に消えゆく“街のレンタル店”

5月6日、熊本市東区にあるTSUTAYAの店舗が閉店しました。

来店者「寂しいですね、昔から来ていたので。今みたいにサブスクがなかったので、ビデオとか映画を見るのに、レンタルしにTSUTAYAに来ていました」

かつて、レンタルショップは新しい映画や音楽との出会いの場所でした。新作情報を知り、お気に入りの作品を見つける…目的なく立ち寄ることもありました。

しかし今や、情報もコンテンツも、ネット上で手に入る時代です。

レンタル事業は限界 導き出したのは？

熊本のTSUTAYAは「AVクラブ」としてレンタル事業が収益の柱でした。運営するニューコ・ワンは店舗の再編を進めています。

ニューコ・ワン 塩原礼貴 社長「レンタルというのは、売り上げは年々下がっている。これからは非常に難しい」

熊本市中心部の店舗でも、レンタル業務は5年前に撤退しました。

変革を迫られるTSUTAYAですが、ネットでなんでも手に入る今、実店舗に求められるのは「体験の場」です。その答えの1つが…

キーワードは“推し”との出会い

ニューコ・ワン 塩原礼貴 社長「”推し”と出会える場所。本かもしれないし、ゲームかもしれない。アーティストかもしれないし」

この日、店内の一角で開かれていたのは、アート作品の展示です。

熊本を拠点に活動するアーティスト、FUMiさん。これまで5回ほどTSUTAYAで展示会を開いてきました。そこには、TSUTAYAならではの魅力があると言います。

書店（TSUTAYA）ならではの魅力とは？

FUMiさん「何よりも、お客さんが来やすい。画廊などだと、どうしても自分でお客さんを呼ばなきゃいけない。ここだと新規のお客さんがすごく多くて、もう全然ケタが違うと思う」

偶然立ち寄った客が、知らない作品と出会う。いわば、CDや本の「ジャケ買い」に通じるような、新たな「推しとの出会いの場」nになり得るというのです。

さらに、作家と直接 言葉を交わす「体験」も生まれていました。

本の数だけ広がる「体験のテーマ」

現在、多くのTSUTAYAで、レンタルスペースをイベントスペースへと転換し、様々なジャンルの催しが開催されています。そのテーマの広がりを支えているのが、店頭に並ぶ幅広いジャンルの本です。

ニューコ・ワン 塩原礼貴 社長「テーマが選び放題。お店に並んでいる本の中には、衣食住遊、全てがあるので」

大型書店という強みを活かし、出会いや体験を提供する場所づくりが進んでいます。

新たな交流の場に イベントは月100回以上

今、特に拡大傾向にあるのが「レーディングカード」です。人気を追い風にした、新たな交流の場づくりです。

ニューコ・ワン 塩原礼貴 社長「こちらが対戦スペースになります。トレーディングカードは、直接対戦するゲームですので、ここで色んな方々が繋がって、新しいコミュニティができる。そういう事を目指してやっている」

交流のきっかけを作るため、店舗主催で月100回以上ものイベントを開いています。

ネットにはない”リアル”な交流

集まり、対戦し、交流する。

来場者「戦った人と仲良くなったりします」

来場者「知らない人でも、同じ話題で楽しめる」

そこには、ネット空間では得られない体験があるようです。

“新たな集いの場”へ 実店舗の存在意義

ニューコ・ワン 塩原礼貴 社長「私が子どもの頃に駄菓子屋に集まったりしていたみたいに、今なかなかそういう場所がなくなっている。ここに来たら友達がいるとか、子ども達が出会ったりとか、そういう場所になってほしい」

現在、熊本市中心部にあるこの店での“トレーディングカードイベント”には、毎月700人以上が参加していて、カードの売り上げは、年約2割のペースで増加し、レンタルに代わる収益の柱に成長しつつあります。

様々な業種で、実店舗の存在意義が問われる現代。ものを売るだけではなく、どんな価値を生み出せるのか。その答えを探る挑戦が続いています。