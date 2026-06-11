「ファーム・西地区、広島４−２阪神」（１０日、由宇球場）

順調な回復を“二刀流”で示した。腰部の張りで２軍調整中の阪神・伊原陵人投手が実戦復帰後初先発。投げてはわずか６６球で５回３安打無失点。打っては鮮やかな流し打ちでＨランプをともした。

ピンチをピンチに感じさせなかった。二回、安打と味方の失策で無死一、二塁とされたが、左邪飛、投ゴロ併殺で鮮やかにピンチ脱出。四回は再び味方の失策が絡んで無死一、三塁を背負った。しかし、仲田を二飛、末包は内角低めに切れ込む変化球で空振り三振。ことを起こさせぬまま２死を奪うと、岸本も遊飛に仕留めた。

打席では大瀬良の１４５キロ直球を左前に運ぶなど投打に躍動。平田２軍監督も「あれだけ守備に足を引っ張られても落ち着いてね、球のキレも良くなっている」と褒めたたえた。

五回にはこの試合の最速タイとなる１４５キロ（球場表示）を記録。実戦復帰で３回無失点に封じた３日のファーム・ソフトバンク戦（ＳＧＬ）後は「回を重ねてからの直球の出力」を課題に挙げていたが、しっかりと仕上げてきた。１軍の舞台に向けて、着実に歩みを進める。