皇族の数を確保する方策について、衆参両院の正副議長は与野党の代表者との協議で、女性皇族が結婚後も皇室に残る案（第1案）と旧宮家の男系男子を養子に迎える案（第2案）のいずれも「了」とすることを「立法府の総意」として取りまとめた。

【映像】「女性天皇について正面から議論を」発言の瞬間（実際の様子）

2案とも反対の立場の共産党・小池晃書記局長は終了後に記者団の取材に応じ、「『立法府の総意』と言いながら、参議院の野党第一党である立憲民主党も含めて、さまざまな異論、慎重意見が出たにもかかわらず、ほとんど一顧だにせずですよね。一言一句変えなかったわけですから。それを『立法府の総意』だということにするというやり方が非常に問題ではないか」と批判した。

続けて「とにかく憲法上の問題を指摘しているのにもかかわらず、そういったことに対して何の回答もない。それから2005年の有識者会議の報告などについても、全くこれを無視して、養子制度という非常に問題の大きい中身を盛り込んだということは、これは看過できるものではない。改めて国民の総意に基づく議論をするべきであるし、女性天皇について正面から議論を行うということが必要だと思います」と述べた。（ABEMA NEWS）