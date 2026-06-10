亀梨和也が『THE突破ファイル』に参戦！日常に迫りくる脅威に挑んで亀梨はヒーローになれるか？

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亀梨和也が6月11日（木）19時より放送の『THE突破ファイル 海＆山から迫り来る脅威を防げSP』にゲスト出演する。

■木村昴は輸入品のコンテナに隠された不正薬物を見つけられるか？

あらゆるジャンルで実際に起きた驚きのエピソードを基に、再現ドラマとクイズで奇跡の“突破劇”をドラマチックに視聴者に届ける人気番組『THE突破ファイル』。6月11日には「海＆山から迫り来る脅威を防げSP」が放送され、スタジオゲストには亀梨和也が登場する。

空港で密輸品を食い止める「突破税関」は夏の特別編として、木村昴率いる職員チームは日本に入ってくる貨物を調べるコンテナ検査センターへと向かう。

ベトナムからのコンテナに不正薬物が隠されている可能性があると情報と、貨物の量の少なさに違和感を覚える職員だが、荷物を徹底的に調べても不正薬物は見つからない。そして荷主はどこか余裕の表情。

税関の検査機器、薬物や爆発物を検知するTDS検査をしてみると反応あり。確実に何かは隠しているのだが…。検査官たちの質問にも余裕で答える荷主。木村監視官が暴いた、大量密輸品の意外な隠し場所とは!?

■ホームセンターにクマが襲来！取り残された親子を救え！

そしてイケメンとのやり取りも人気の「草薙バイトシリーズ」は、平和な街のホームセンターが舞台だが、近年ニュースでよく見る街中でのクマ出没事件が発生してしまう。

クマのいるバックヤードからの扉にバリケードを設置し、店内にいたお客さんを静かに出口に誘導するが、クマがバリケードを破壊し店内へ。さらに、子供と離れてしまったというお母さんが。唯一出られる正面入口まで全員たどり着ければ店から脱出しクマを閉じ込めることが可能だが、クマがドアの方向に向かってしまう。果たして草薙たちは無事に親子を救い出し、全員で脱出することができるのか!?

そしてスタジオゲストとして登場した亀梨和也は「正解すると子供たちのヒーローになれる」と意気込んでクイズに挑むが、海からの大量密輸と山からの猛獣襲来という襲い掛かる危機を突破できるかに注目だ。

■番組情報

日本テレビ系『THE突破ファイル 海＆山から迫り来る脅威を防げSP』

6月11日（木）19:00～19:54

番組ＭＣ：内村光良

レギュラー解答者：サンドウィッチマン

ゲスト解答者：EXIT/亀梨和也/タイムマシーン3号/ティモンディ/生見愛瑠/吉住 （50音順）

【放送内容】※出演者50音順

▼突破海上税関

出演者：木村昴、高田夏帆、田中美久 ほか

▼草薙バイト

出演者：神田聖司、工藤理子（STU48）、宮下草薙 ほか

■【画像】番組の様子

「突破海上税関」「草薙バイト」より

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.ntv.co.jp/toppa/