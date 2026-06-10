「キレイで可愛い」「こ、これは最高すぎる」綾瀬はるかさんら大物4人が日本代表にエール
キリンビール公式X(@Kirin_Brewery)が9日、「#キリングッドエール は #サッカー日本代表 を応援しています サッカー日本代表に、エールを!」と投稿し、日本代表を応援するCMを公開した。
CMには俳優の綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さん、『Mrs. GREEN APPLE』の大森元貴さんが登場。サムライブルーに身を包んだ綾瀬さんたちが「グッドエールで一緒に応援しましょう! サッカー日本代表にエールを!」と呼びかけ、スティックバルーンを叩く様子が収められている。
ファンからは「ユニフォーム姿のはるかちゃんキレイで可愛い」「はるかちゃんのこの髪型めっちゃ好き」「もっくんのユニフォーム姿が新鮮」「こ、これは最高すぎる」「なんかテンション高いぞ」「4人ともかわいい」「いつも素敵なCMありがとうございます!!」と称賛のコメントなどが送られた。
日本代表は2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会でグループFに入り、15日の初戦でオランダ代表と対戦。21日の第2戦でチュニジア代表、26日の第3戦でスウェーデン代表と戦う。
CMには俳優の綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さん、『Mrs. GREEN APPLE』の大森元貴さんが登場。サムライブルーに身を包んだ綾瀬さんたちが「グッドエールで一緒に応援しましょう! サッカー日本代表にエールを!」と呼びかけ、スティックバルーンを叩く様子が収められている。
日本代表は2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会でグループFに入り、15日の初戦でオランダ代表と対戦。21日の第2戦でチュニジア代表、26日の第3戦でスウェーデン代表と戦う。
#キリングッドエール は#サッカー日本代表 を応援しています✨— キリンビール / KIRIN BEER (@Kirin_Brewery) June 9, 2026
サッカー日本代表に、エールを!⚽️ pic.twitter.com/UZj05vEm6j