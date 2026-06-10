Sou×内田雄馬初のコラボ曲、スマートパチンコ機『eフィーバーデッドマウント・デスプレイ 魂神9000』搭載曲「蠟灰」配信＆MV公開！

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6月8日（月）に稼働スタートとなった『スマートパチンコ機『eフィーバーデッドマウント・デスプレイ 魂神9000』搭載曲』「蠟灰」の楽曲・MVの配信がスタートした。

こちらの楽曲はYouTubeチャンネル登録者169万人を超える歌い手「Sou」と、声優・アーティストとして活動し、日本武道館公演を2度も成功させてきた「内田雄馬」の2名によるコラボ楽曲。ともに2023年に放映されたTVアニメ「デッドマウント・デスプレイ」の主題歌を担当した縁から今回の楽曲コラボが実現した。

「蠟灰」はボカロPとして活躍する「ユギカ」が楽曲を担当し、タイアップ作品の持つイメージを反映させた内容となっている。MVは「えーけー」が担当し、繊細な表現で楽曲の世界観をより広げる内容となった。

本楽曲のリリースにあわせて、Souは「生と死、現実と非現実の境界を駆け抜けていくような緊張感のある一曲」と楽曲を表現し、「ふたりの重なる歌声にも注目して聴いていただきたいです！」と楽曲の聞き所をPR。内田は「Souさんの作る世界観に飛び込ませていただくような気持ちで、収録に臨みました。二人の化学反応をお楽しみいただけたら嬉しいです」と自身も繰屋匠として出演していることや初のSouとのタッグに関しての感想もコメント。

作品をきっかけに交わる2名のアーティストのコラボレーションをぜひ何度でも楽しんでほしい。

＜アーティストコメント＞

・Sou

生と死、現実と非現実の境界を駆け抜けていくような緊張感のある一曲になってます。

そしてなんと今回、声優の内田雄馬さんと一緒に歌わせていただきました…！

ふたりの重なる歌声にも注目して聴いていただきたいです！

・内田雄馬

デッドマウント・デスプレイ再び！

初めてSouさんと歌わせていただきました。

Souさんの作る世界観に飛び込ませていただくような気持ちで、収録に臨みました。

二人の化学反応をお楽しみいただけたら嬉しいです。

●楽曲情報

スマートパチンコ機『eフィーバーデッドマウント・デスプレイ 魂神9000』搭載曲

Sou×内田雄馬

「蠟灰」

作詞・作曲・編曲：ユギカ

楽曲配信

https://lnk.to/Sou_yuma-uchida_roubai

スマートパチンコ機『eフィーバーデッドマウント・デスプレイ 魂神9000』の情報はこちら

https://www.sankyo-fever.jp/products/machine_list/pco/

●ライブ情報

Sou LIVE TOUR 2026「Finder」

6月11日（木）OPEN 18:30 ／ START 19:30

大阪：OSAKA BIGCAT

6月12日（金）OPEN 18:00 ／ START 19:00

愛知：NAGOYA Bottom Line

6月21日（日）OPEN 16:00 ／ START 17:00

東京：TOKYO EX THEATER ROPPONGI

※海外公演

6月27日（土）OPEN 17:00／ START 18:00

TAIPEI ZEPP New Taipei

7月4日（土）OPEN 16:45／ START 17:30

Seoul Wanderloch Hall

7月25日（土）OPEN 17:00／ START 18:00

Hong Kong TIDES

チケット座種・料金

オールスタンディング

￥6,900（税込）

※ドリンク代別途必要

チケット発売情報

各プレイガイド情報

イープラス

https://eplus.jp/sou/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/sou/

ローソンチケット

https://l-tike.com/sou/

関連リンク

Souオフィシャルサイト

https://sou-official.jp/

内田雄馬 オフィシャルサイト

https://www.uchidayuma.com