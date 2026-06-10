sympathyが、3カ月連続リリースの第2弾となる新曲「Crush me」を6月24日にデジタルリリース。また、あわせて本作のジャケット写真も公開となった。

（関連：【画像あり】sympathy、楽曲の“かっこよさ”を視覚面から補強する「Crush me」ジャケット写真）

本楽曲は、バンドが考える“かっこよさ”を表現することから制作をスタート。「自分を壊すものに流されない」をテーマに、既存の価値観や枠組みに収まりきらない、捻れた感情や衝動をモチーフとして制作され、バンドらしい鋭さとしなやかさを湛えたオルタナティブロックサウンドへと昇華されている。

また、公開されたジャケット写真は、本楽曲の出発点となったsympathyなりの“かっこよさ”を視覚面から補強するビジュアルとなっている。

・sympathy コメント

『メロマジ珍道中』に続く新作『Crush me』をリリースします。

本作は、“自分を壊すものに流されない”という思いをテーマに制作した楽曲です。オルタナティブロックを基調としたサウンドに挑戦し、これまでとは異なるsympathyの一面を表現しました。

楽曲を通して、新たな魅力を感じていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）