実家や義実家の片付けでよくある悩みのひとつが、両親の説得。勝手にものを捨てたり無理に片付けをうながしたりすると、関係がこじれてしまうこともあります。親と同居しながら家の片付けを進めているインスタグラマーのぐりーんさん（50代）は、両親への声のかけ方を少し変えるだけで家のものを減らすことに成功したそう。効果的だった言葉を教えていただきました。

実家の片付けで「言ってはいけない」NGワード

現在54歳のぐリーんさんは、80代の両親と同居中。独身なので、ゆくゆくは家の管理をすべて1人で担うことになります。

【写真】実家の片付けでフリマアプリを活用

「かつては二世帯住宅でした。両親が70代の頃に祖父母の住まいを一緒に片付けましたが、さすがに80代になってからは体が思うように動かなくなり…。両親の片付けスイッチがきれてしまい、関心も示さなくなりました。私はひとりっ子だし『自分の将来のためにも片付けなければ』と2年ほど前から実家じまいを見据え、処分を進めています」（ぐりーんさん、以下同）

家のなかは、ほとんどが両親のもの。ぐりーんさんの独断で捨てられないものも多いですが、「捨てたら？」「片付けてよ」と話すだけでは、両親は動いてくれません。

「『もう使わないでしょ』『いらないよね』『古いよね』といった否定から入ると、そんなことはないと全力で拒否されます。『捨てよう』も禁句。軽く言ったつもりでも、両親の持ち物だからこそ、敏感に反応してしまうんです」

「私が使うから、もらっていい？」

そこで、ぐりーんさんは、親の気持ちを尊重した声かけを意識するようになりました。

実家の片付けで使えそうなものが見つかったときは、積極的にその気持ちを伝えるのがおすすめだといいます。そうすると、手放すことに抵抗を感じていた親も受け入れてくれるそうです。もの自体もしまいこんでおくよりも、積極的に活用した方が結局はお得。

「私が使いたい、と声をかけるとすんなり渡してくれます。ものの価値を認めて、母のセンスをほめることも大切です。実家の片付けは、手放したり捨てることばかりに目が行きがちですが、間にこうしたコミュニケーションを挟むことにも意味があると思っています」

「フリマアプリで売れるんじゃない？」

自分たちにとって不要なものでも、その価値を認めて、両親にとって前向きな提案をすることで、手放してもらいやすくなります。フリマアプリはそのうちのひとつ。

「家ではもて余しているものでも、きれいだから、新しいからと捨てられないものがたくさんありました。しかし、もの自体にはまだ価値があります」

そこで、「これ、フリマアプリで売れるんじゃない？」と伝えたところ、それまで手放すのを拒んでいたものでも受け入れてくれたそうです。

「捨てるのではなく“だれかに使ってもらう”と伝えたことで、手放すことへの抵抗が弱まったようです。先日は母の方から、収納の奥から出てきた未使用のおひつを持ってきて『フリマアプリに出してみたら？』と言ってきてびっくり。無事に出品できて、買い手もつきました」

実家の片付けに近道はありませんが、声のかけ方ひとつで、一歩ずつ着実に進めることができます。ぐりーんさんの工夫、ぜひ参考にしてはいかがでしょうか。