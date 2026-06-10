【SSFF】全受賞作品発表 グランプリ含む5作品が米アカデミー賞ノミネート候補に【一覧】
米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）アワードセレモニーが10日、都内で行われ、全受賞作品が発表された。グランプリ「ジョージ・ルーカス アワード」は、韓国のジイン・オ監督作品『スピーディ！』が受賞した。
【全身ショット】スタイリッシュ！ブラウンスーツでアワードに登場した庄司浩平
28回目を迎えた映画祭の今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。“カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる。”今年の映画祭はそんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに映画祭を展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりが250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映された。
2026年の集大成となるアワードセレモニーでは、国内の映画祭では最多となる計5作品が推薦可能となった、翌年の米国アカデミー賞につながるライブアクション3部門（インターナショナル、アジア インターナショナル、ジャパン）、ノンフィクション部門、アニメーション部門のほか、U-25プロジェクト、SHIBUYA DIVERSITY AWARD、HOPPY HAPPYアワード、サイバーエージェント縦型アワード、最震賞 supported by CRG、そして今年新設されたTom Yoda Next Frame Awardの発表が行われた。
審査員は、石井裕也監替、クリスティン・チ、水野美紀、ライアン・アショア、北村一輝、村田千恵子、和田彩花、廣田裕介、杉山知之が務めた。
世界中から集まった多種多様な作品に対し、審査員からは「物語が進むにつれて言語の違いが消え去る感覚があった（水野美紀）」と、国境や言葉の壁を軽やかに超える表現力への称賛が送られました。また、短編だからこそ「映画は”空気を支配できるが”なのだと思う（北村一輝）」といった、限られた時間の中でいかに観客の心をつかみ、メッセージを強く伝えるかという脚本や編集、演出力の重要性を再認識する、熱量溢れるコメントが寄せられた。
なお、各受賞作品含むライブアクション部門、ノンフィクション部門、アニメーション部門のノミネート作品は、30日まで、映画祭オンライングランドシアターにて配信される。
■『ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア 2026』全受賞作品一覧
【ジョージ・ルーカス アワード（グランプリ）】
【ライブアクション部門 アジア インターナショナル 優秀賞】
（第99回アカデミー賞短編部門ノミネート候補）
ジイン・オ『スピーディ！』（韓国）
【ライブアクション部門 インターナショナル 優秀賞】
（第99回アカデミー賞短編部門ノミネート候補）
フリチョフ・ヨーセフセン、モアテン・ボルゲスタッド『三人目』（ノルウェー）
【ライブアクション部門 ジャパン 優秀賞】
【東京都知事賞】
（第99回アカデミー賞短編部門ノミネート候補）
乙木勇人『まわりまわる』（日本）
【ノンフィクション部門優秀賞】
（第99回アカデミー賞短編部門ノミネート候補）
パヴェウ・ピョートル・ホゼパ『3人の調律師』（ポーランド）
【アニメーション部門 優秀賞】
（第99回アカデミー賞短編部門ノミネート候補）
キアナ・ナグシネ『シャリとライカとミックステープ』（ドイツ、フランス
）
【Shibuya Diversity Award 優秀賞】
エリシュカ・ソファー・ドジメック『僕の髪はどうなるの？』（チェコ）
【U-25 Project Best Short Award 優秀賞】
高田悠悟『バックステッチ』（日本）
【Tom Yoda Next Frame Award】
中村光輝『ノット・ア・バッド・サウンド』（日本）
【HOPPY HAPPY AWARD】
八木浩貴『運命代行屋』（日本）
【サイバーエージェント縦型アワード】
Chavo『AIDOL課長』（日本）
【最震賞 supported by CRG】
川中玄貴『心霊写真屋』（日本）
【全身ショット】スタイリッシュ！ブラウンスーツでアワードに登場した庄司浩平
28回目を迎えた映画祭の今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。“カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる。”今年の映画祭はそんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに映画祭を展開する。
2026年の集大成となるアワードセレモニーでは、国内の映画祭では最多となる計5作品が推薦可能となった、翌年の米国アカデミー賞につながるライブアクション3部門（インターナショナル、アジア インターナショナル、ジャパン）、ノンフィクション部門、アニメーション部門のほか、U-25プロジェクト、SHIBUYA DIVERSITY AWARD、HOPPY HAPPYアワード、サイバーエージェント縦型アワード、最震賞 supported by CRG、そして今年新設されたTom Yoda Next Frame Awardの発表が行われた。
審査員は、石井裕也監替、クリスティン・チ、水野美紀、ライアン・アショア、北村一輝、村田千恵子、和田彩花、廣田裕介、杉山知之が務めた。
世界中から集まった多種多様な作品に対し、審査員からは「物語が進むにつれて言語の違いが消え去る感覚があった（水野美紀）」と、国境や言葉の壁を軽やかに超える表現力への称賛が送られました。また、短編だからこそ「映画は”空気を支配できるが”なのだと思う（北村一輝）」といった、限られた時間の中でいかに観客の心をつかみ、メッセージを強く伝えるかという脚本や編集、演出力の重要性を再認識する、熱量溢れるコメントが寄せられた。
なお、各受賞作品含むライブアクション部門、ノンフィクション部門、アニメーション部門のノミネート作品は、30日まで、映画祭オンライングランドシアターにて配信される。
■『ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア 2026』全受賞作品一覧
【ジョージ・ルーカス アワード（グランプリ）】
【ライブアクション部門 アジア インターナショナル 優秀賞】
（第99回アカデミー賞短編部門ノミネート候補）
ジイン・オ『スピーディ！』（韓国）
【ライブアクション部門 インターナショナル 優秀賞】
（第99回アカデミー賞短編部門ノミネート候補）
フリチョフ・ヨーセフセン、モアテン・ボルゲスタッド『三人目』（ノルウェー）
【ライブアクション部門 ジャパン 優秀賞】
【東京都知事賞】
（第99回アカデミー賞短編部門ノミネート候補）
乙木勇人『まわりまわる』（日本）
【ノンフィクション部門優秀賞】
（第99回アカデミー賞短編部門ノミネート候補）
パヴェウ・ピョートル・ホゼパ『3人の調律師』（ポーランド）
【アニメーション部門 優秀賞】
（第99回アカデミー賞短編部門ノミネート候補）
キアナ・ナグシネ『シャリとライカとミックステープ』（ドイツ、フランス
）
【Shibuya Diversity Award 優秀賞】
エリシュカ・ソファー・ドジメック『僕の髪はどうなるの？』（チェコ）
【U-25 Project Best Short Award 優秀賞】
高田悠悟『バックステッチ』（日本）
【Tom Yoda Next Frame Award】
中村光輝『ノット・ア・バッド・サウンド』（日本）
【HOPPY HAPPY AWARD】
八木浩貴『運命代行屋』（日本）
【サイバーエージェント縦型アワード】
Chavo『AIDOL課長』（日本）
【最震賞 supported by CRG】
川中玄貴『心霊写真屋』（日本）