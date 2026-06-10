【「振り仮名」があれば、学力は上がるのか】 6月 発売予定 価格：1,078円

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ポプラ社は、新書『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』を6月に発売する。価格は1,078円。また、6月9日に有隣堂の公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」にてライブ販売会を実施した。

本書は松本大氏による新書で、振り仮名と学力向上の関係について取り上げる。中高生が「眺め読み」でつまずく理由や、大人が専門書を読むのを諦める理由には「読めない」ことが大きく関係しているとし、読み方がわかることと学びの関係を掘り下げる。

ライブ販売会では、限定5,000冊が販売され、配信開始37分で完売。著者の松本大氏も出演し、書籍の内容に関するトークが展開され、最大同時接続数は1.2万人超を記録した。

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