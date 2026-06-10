FRUITS ZIPPER「MAJ2026」出演決定 米津玄師・HANAら豪華12組が特別なパフォーマンス
【モデルプレス＝2026/06/10】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催される「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のGrand Ceremonyに出演することが決定した。
【写真】「紅白」出場の人気7人組アイドル、ドーリーメイクで雰囲気ガラリ
「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」は、6月13日にTOYOTA ARENA TOKYO にて主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品／アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。同セレモニーでは授賞式に加え、豪華アーティストたちが特別なパフォーマンスを披露する。
今回、追加パフォーマンスアーティストとしてFRUITS ZIPPERの出演が決定。これにより、すでに発表されているFujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests、LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド、羊文学、米津玄師らを含む、全12組による一日限りの特別なパフォーマンスが行われる。
Grand CeremonyはNHKにて生放送、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信(※一部地域を除く)、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信する。さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行う。（modelpress編集部）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土 ）午後6時00分〜7時30分（NHK BS／NHK BSプレミアム4K）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土） 午後7時30分〜8時55分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土）午後9時30分〜10時50分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony【授賞式】
6月13日（土）13:00配信スタート（予定）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony【授賞式】
6月13日（土）19:30配信スタート（予定）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony生配信
6月13日（土） 午後1時00分〜※後日アーカイブ配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony生配信
6月13日（土）午後7時30分〜※後日アーカイブ配信あり
6月13日（土） 午後0時30分〜イベント終了まで
（ABEMA内 MAJチャンネル※当日のみの特別チャンネル）※番組URL：後日発行予定
radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko（ラジコ）」で完全ライブ配信。
6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Premiere Ceremony
6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Grand Ceremony※radikoでライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり
開催日時：2026年6月13日（土）※開催ウィーク：2026年6月5日（金）〜6月13日（土）
会場：TOYOTA ARENA TOKYO他
協力：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）（予定）
後援：東京都、国際交流基金
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【写真】「紅白」出場の人気7人組アイドル、ドーリーメイクで雰囲気ガラリ
◆FRUITS ZIPPER「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」出演決定
「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」は、6月13日にTOYOTA ARENA TOKYO にて主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品／アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。同セレモニーでは授賞式に加え、豪華アーティストたちが特別なパフォーマンスを披露する。
Grand CeremonyはNHKにて生放送、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信(※一部地域を除く)、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信する。さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行う。（modelpress編集部）
◆テレビ放送予定
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土 ）午後6時00分〜7時30分（NHK BS／NHK BSプレミアム4K）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土） 午後7時30分〜8時55分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土）午後9時30分〜10時50分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
◆YouTubeライブ配信予定
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony【授賞式】
6月13日（土）13:00配信スタート（予定）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony【授賞式】
6月13日（土）19:30配信スタート（予定）
◆Leminoライブ配信予定
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony生配信
6月13日（土） 午後1時00分〜※後日アーカイブ配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony生配信
6月13日（土）午後7時30分〜※後日アーカイブ配信あり
◆ABEMAライブ配信予定
6月13日（土） 午後0時30分〜イベント終了まで
（ABEMA内 MAJチャンネル※当日のみの特別チャンネル）※番組URL：後日発行予定
◆radikoライブ配信予定
radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko（ラジコ）」で完全ライブ配信。
6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Premiere Ceremony
6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Grand Ceremony※radikoでライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要
開催日時：2026年6月13日（土）※開催ウィーク：2026年6月5日（金）〜6月13日（土）
会場：TOYOTA ARENA TOKYO他
協力：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）（予定）
後援：東京都、国際交流基金
【Not Sponsored 記事】