元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、SNS上の空気感に対して私見を語った。

番組では、タレント藤田ニコルが第1子のお宮参りに行ったという、Xでの報告投稿をピックアップ。藤田の投稿に対し、病気で子供を産めない子の気持ちに配慮すべきといった趣旨の投稿が寄せられ、これが各方面で賛否両論が起きている。

中丸は以前から、SNS上の雰囲気の変化を察していたという。「今回の件の藤田さんの一連のことだけに限らず、ずいぶん前から何年も、振り返ってみれば、まだ（Xに改名前の）ツイッターだったころ、もっと気楽だったというか。みんな中身のない話だったかもしれないけど、楽しいみたいな空気感だった」。それが、「最近、SNS全般だと思いますけど、殺伐としていて、いいエネルギーが出てないな、みたいな。自分がネガティブになっちゃうなっていう印象はある」と指摘した。

中丸自身はそういう投稿を「見ないですね」という。「自分に限らず、関係するもの以外もそうですけど、全体的に見る時間は減りました」とも打ち明けた。

自分がSNSで目にする情報として「株式投資の情報とか」と挙げ、「情報収集のツールとしては、だいぶ使えると思うので」とも付け加えた。