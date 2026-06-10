新番組『King ＆ Princeがまちあわせ』配信まで1週間！ 永瀬＆高橋からのメッセージ動画公開
King ＆ Princeがロサンゼルスを舞台にさまざまな＜まちあわせミッション＞に挑戦し、ふたりの絆を確かめるトラベルバラエティ番組『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』の「ディズニープラス」独占配信開始に先駆け、今回、King ＆ Princeの永瀬廉と高橋海人からのスペシャルメッセージ動画と本番組のオープニング映像、エピソード1の先行カット3枚が公開された。
【写真】かわいい！ 魚と自撮り撮影する高橋＆目を輝かせながらショーケースを眺める永瀬 『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』新たな場面写真一覧
本番組はKing ＆ Princeが米ロサンゼルスを舞台にふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦するという内容。台本なしでサンタモニカ・ピアやハリウッドなど人気スポットを巡る旅の中で、ふたりだからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそあふれ出す互いへの思いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅になっている。
公開された動画では、絶賛ミッション挑戦中!? のKing ＆ Princeからスペシャルメッセージが到着。夕陽に照らされたサンタモニカ・ピアをバックに、「（King ＆ Princeに）密着する旅番組なんですけど、時間制限があったりミッションがあったりしてふたりの絆が試される内容になっています！」とふたり仲良く番組の見どころをアピール。「普段あまり見られない顔が見られるかも！」と期待を煽るコメントも。
また、あわせて公開されたLAでの思い出写真がコラージュ風にちりばめられたポップなオープニング映像では、さまざまなミッションの一部が明らかに。“世界でたったひとりの相方”を探すためLAの街を駆けまわるふたりの姿とともに、まちあわせミッションを届ける本番組のオリジナルキャラクターも初お披露目となった。
さらに、エピソード1「僕が君と見たかった景色」より、ファーストまちあわせミッションで離ればなれになる瞬間やミッション中のふたりを捉えた先行カットが公開。メインカットはLAに到着しふたりのニコイチ旅がはじまる…かと思いきや開始早々に離ればなれにされてしまい、名残惜しそうにお互いに手を振る不安げなふたりの姿が、それぞれのソロカットではニコニコの笑顔で魚と自撮り撮影する高橋と、目を輝かせながらショーケースを眺める永瀬の姿が収められている。初回はどんな＜まちあわせミッション＞だったのか、その行方はいかに!? ふたりの飾らない素顔も満載のLA旅は必見だ。
※高橋海人の「高」は「はしご高」が正式表記
トラベルバラエティ番組『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』（全9話）は、6月17日16時から「ディズニープラス」で世界同時独占配信開始（一部地域を除く）。
本番組はKing ＆ Princeが米ロサンゼルスを舞台にふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦するという内容。台本なしでサンタモニカ・ピアやハリウッドなど人気スポットを巡る旅の中で、ふたりだからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそあふれ出す互いへの思いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅になっている。
公開された動画では、絶賛ミッション挑戦中!? のKing ＆ Princeからスペシャルメッセージが到着。夕陽に照らされたサンタモニカ・ピアをバックに、「（King ＆ Princeに）密着する旅番組なんですけど、時間制限があったりミッションがあったりしてふたりの絆が試される内容になっています！」とふたり仲良く番組の見どころをアピール。「普段あまり見られない顔が見られるかも！」と期待を煽るコメントも。
また、あわせて公開されたLAでの思い出写真がコラージュ風にちりばめられたポップなオープニング映像では、さまざまなミッションの一部が明らかに。“世界でたったひとりの相方”を探すためLAの街を駆けまわるふたりの姿とともに、まちあわせミッションを届ける本番組のオリジナルキャラクターも初お披露目となった。
さらに、エピソード1「僕が君と見たかった景色」より、ファーストまちあわせミッションで離ればなれになる瞬間やミッション中のふたりを捉えた先行カットが公開。メインカットはLAに到着しふたりのニコイチ旅がはじまる…かと思いきや開始早々に離ればなれにされてしまい、名残惜しそうにお互いに手を振る不安げなふたりの姿が、それぞれのソロカットではニコニコの笑顔で魚と自撮り撮影する高橋と、目を輝かせながらショーケースを眺める永瀬の姿が収められている。初回はどんな＜まちあわせミッション＞だったのか、その行方はいかに!? ふたりの飾らない素顔も満載のLA旅は必見だ。
※高橋海人の「高」は「はしご高」が正式表記
トラベルバラエティ番組『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』（全9話）は、6月17日16時から「ディズニープラス」で世界同時独占配信開始（一部地域を除く）。