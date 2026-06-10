「３年間も在籍させてもらえるなんて…」浦和退団の元日本代表“10番”が胸中明かす「すごく楽しかった」
浦和レッズは６月10日、元日本代表の中島翔哉が、契約満了に伴い今シーズン限りで退団すると発表した。
31歳のMFは2023年夏に浦和へ加入。今季はJ１百年構想リーグで10試合に出場していた。
クラブの発表と同日、中島は自身のインスタグラムを更新。浦和での日々を振り返りながら、感謝の思いを綴った。
「浦和レッズの皆さんありがとうございました！３年間も在籍させてもらえるなんて思ってもなかったです！笑
すごく楽しかったです。毎日新たな気付きをもらって道を歩むことができました！またどこかでお会いしましょう」
かつて日本代表でも10番を背負った技巧派が、浦和でのキャリアに別れを告げることに。今後の去就にも注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中島翔哉、やっぱり上手いよな...超絶トラップ→ふわっと浮かしてネットを揺らす
31歳のMFは2023年夏に浦和へ加入。今季はJ１百年構想リーグで10試合に出場していた。
クラブの発表と同日、中島は自身のインスタグラムを更新。浦和での日々を振り返りながら、感謝の思いを綴った。
「浦和レッズの皆さんありがとうございました！３年間も在籍させてもらえるなんて思ってもなかったです！笑
すごく楽しかったです。毎日新たな気付きをもらって道を歩むことができました！またどこかでお会いしましょう」
かつて日本代表でも10番を背負った技巧派が、浦和でのキャリアに別れを告げることに。今後の去就にも注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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