「３年間も在籍させてもらえるなんて…」浦和退団の元日本代表“10番”が胸中明かす「すごく楽しかった」

「３年間も在籍させてもらえるなんて…」浦和退団の元日本代表“10番”が胸中明かす「すごく楽しかった」