今シーズン限りでの浦和退団が決まった中島。写真：滝川敏之

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　浦和レッズは６月10日、元日本代表の中島翔哉が、契約満了に伴い今シーズン限りで退団すると発表した。

　31歳のMFは2023年夏に浦和へ加入。今季はJ１百年構想リーグで10試合に出場していた。

　クラブの発表と同日、中島は自身のインスタグラムを更新。浦和での日々を振り返りながら、感謝の思いを綴った。
 
「浦和レッズの皆さんありがとうございました！３年間も在籍させてもらえるなんて思ってもなかったです！笑

　すごく楽しかったです。毎日新たな気付きをもらって道を歩むことができました！またどこかでお会いしましょう」

　かつて日本代表でも10番を背負った技巧派が、浦和でのキャリアに別れを告げることに。今後の去就にも注目が集まる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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