

TOMORROW X TOGETHER（左から)SOOBIN、HUENINGKAI、BEOMGYU、YEONJUN、TAEHYUN）

TOMORROW X TOGETHERが10日、Kアリーナ横浜で開催のMrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』のグリーンカーペットに登場した。

【写真】TOMORROW X TOGETHER、グリーンカーペットソロカット

6月10・11日にKアリーナ横浜で開催されるMrs. GREEN APPLEが主催する「CEREMONY」は、ファッション、音楽、カルチャーを融合させた新しい形のエンタテインメント・ショーだ。従来のライブやフェスとは一線を画し、「PRAISE（称賛）」をコンセプトに次世代の表現を提示する。

昨年に続き2度目の開催を記念し、Mrs. GREEN APPLEのシンボルカラーである“グリーン”の装飾を模したグリーンカーペットでフォトコールが実施された。

TOMORROW X TOGETHERは、エレガントでクールなブラックスーツ姿で登場し、圧倒的なオーラを放つ中、フォトコールを行なった。

なお、フォトコールには主催のMrs. GREEN APPLE、AI、asmi、超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、MCを務める中条あやみ、サッシャが出席した。