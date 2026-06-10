【SSFF】佐々木久美、美肩あらわな黒のワンショルタイトドレスで登場 大人の色香放つ
元日向坂46の佐々木久美が10日、都内で行われた米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）レッドカーペットに登場した。
【全身ショット】きれい…黒いタイトワンピースを着た佐々木久美
AYET（AKIMOTO YASUSHI ENTERTAINMENT TOKEN）プロジェクトアンバサダーを務める佐々木は、美しいデコルテと肩を惜しげもなくあらわに。一つにまとめた髪からのぞく耳にはパールのイヤリングを揺らし、タイトな黒のドレスで大人の色香を放った。
佐々木はこの後のアワードセレモニーに出席する。
28回目を迎えた映画祭の今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。“カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる。”今年の映画祭はそんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに映画祭を展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりが250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映された。
【全身ショット】きれい…黒いタイトワンピースを着た佐々木久美
AYET（AKIMOTO YASUSHI ENTERTAINMENT TOKEN）プロジェクトアンバサダーを務める佐々木は、美しいデコルテと肩を惜しげもなくあらわに。一つにまとめた髪からのぞく耳にはパールのイヤリングを揺らし、タイトな黒のドレスで大人の色香を放った。
28回目を迎えた映画祭の今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。“カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる。”今年の映画祭はそんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに映画祭を展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりが250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映された。